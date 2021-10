El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reiteró hoy que favorece la versión avalada por la Cámara de Representantes para autorizar el Plan de Ajuste de la Deuda promovido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Advirtió, no obstante, que está pendiente a cualquier enmienda que se haga en el Senado para asegurar que la medida pueda ser refrendada por todas las partes asociadas al proceso que conlleva la reestructuración de la deuda pública que llevó al gobierno a la bancarrota.

“El proyecto como está ahora mismo en la Cámara, sí. Por la información que me llega es un proyecto que yo puedo firmar. Hay que ver qué sucede en el Senado. Espero que se apruebe como está o, si hay enmiendas, no causen que no lo pueda firmar. Lo que queremos es dejar esa quiebra atrás y que no haya recortes en las pensiones públicas. Esos son los dos temas principales. Si esas dos cosas se logran es un gran éxito para Puerto Rico”, dijo Pierluisi Urrutia tras participar del Congreso de Líderes de Puerto Rico, una organización que promueve el desarrollo de jóvenes talentosos en la isla.

Actualmente, la medida está bajo la consideración del Senado. En la Cámara, 33 legisladores avalaron la Ley Habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda.

Votaron en contra los populares Luis Raúl Torres, Héctor Ferrer Santiago, Ramón Luis Cruz Burgos, Deborah Soto y Jesús Manuel Ortiz. Igualmente se opusieron el independentista Denis Márquez, la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana y Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad. Por los novoprogresistas, votaron en contra Carlos Méndez Núñez, José Aponte Hernández, Ángel Bulerín, José Enrique Meléndez, y Lourdes Ramos.

La pieza legislativa fue aprobada con enmiendas en sala, incluyendo una que dispone que las transacciones autorizadas por la propuesta ley “están totalmente sujetas y condicionadas a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no apruebe recorte alguno a las pensiones de los empleados gubernamentales retirados en el PAD”, lee el texto.

En el pasado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha advertido que la medida no cuenta con los votos suficientes.