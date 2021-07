A un mes del regreso a clases en las escuelas públicas del país, así como en universidades y otras instituciones académicas, aún no se ha divulgado el protocolo que deben seguir las instituciones educativas para tratar de evitar los contagios de COVID-19 entre su personal, matrícula estudiantil y visitantes.

Sin embargo, son varias las medidas que están sobre la mesa, como la realización de pruebas de antígenos cada dos semanas en las escuelas con la intención de reforzar la vigilancia y el monitoreo para la detección temprana de casos, anunció ayer el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Además, se considera establecer el uso obligatorio de mascarillas y la toma de temperatura a la entrada de escuelas y universidades.

Ramos Parés admitió que existe preocupación en torno a cómo se comportará el virus con más personas congregadas en las escuelas, por lo cual aún se barajan estas y otras alternativas que se tomarán para tratar de controlar los contagios.

“Necesitamos reforzar el rastreo de la enfermedad con la realización de pruebas seguidas y periódicas, sobre todo, para la detección de (casos) asintomáticos”, dijo el funcionario.

“En vez de COVIveos, se harían COVIescuelas”, abundó sobre las pruebas de antígenos para la detección del COVID-19 que el Departamento de Salud ha estado realizando en distintos pueblos.

La importancia de hacer pruebas aleatorias en muestras significativas de estudiantes y personal educativo, advirtió, es para la identificación temprana de casos, especialmente los asintomáticos, pues aunque no generan síntomas del virus, tienen la capacidad de propagarlo.

Ramos Parés señaló que también se analiza la posibilidad de establecer centros permanentes de pruebas del virus en las escuelas para monitorear a padres de estudiantes con sospecha de contagio.

El protocolo con las guías que deben seguir las escuelas públicas y colegios privados para poder reanudar clases presenciales, en agosto, está bajo evaluación de los departamentos de Educación y Salud. Ramos Parés anticipó que se espera que, en los próximos días, el borrador de ese documento esté listo, y la versión final debe divulgarse a finales de este mes.

Adelantó que ya se han alcanzado algunos consensos, como el uso obligatorio de mascarillas en los planteles. Otro punto bajo evaluación, destacó, es la ambientación en los salones de clases, ya que, durante el programa escolar de verano, se experimentaron las consecuencias del calor en las aulas. Sobre esa situación, Salud hará una consulta con expertos en el tema de ventilación, precisó. El protocolo anterior prohibía el uso de acondicionadores de aire y abanicos de techo.

Por lo pronto, indicó, ya se comenzaron a instalar filtros y purificadores de aire en las escuelas. “Todas las salas de clase van a tener un purificador. Ya se comenzaron a instalar”, indicó, al señalar que ya se han instalado 4,308 purificadores.

Estaciones de temperatura en las entradas escolares y la presencia de enfermeras en los planteles son otros dos elementos que se anticipa deben cumplir las escuelas, así como mantener el consumo de alimentos en los salones de clase, luego de recoger la comida en los comedores.

No será obligatoria la vacunación

Sobre la vacunación contra el COVID-19 y la posibilidad de que sea un requisito escolar, Ramos Parés manifestó que le corresponde a Salud decidir si se hace algún cambio de política pública sobre ese particular, aunque comentó que la agencia ha reiterado que esta vacuna es altamente recomendada para protegerse del virus, pero no obligatoria. En cuanto a la inoculación en el personal educativo, comentó que ya más del 95% de los funcionarios de la agencia se han vacunado.

Por otra parte, descartó la instalación de carpas en escuelas que no puedan reabrir por problemas estructurales. Tampoco se instalarán túneles de desinfección a la entrada de las escuelas, como se había comentado en alguna ocasión, acción que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no avalan.

Según el secretario interino, de 857 escuelas, “sobre 500” estructuralmente pueden utilizarse, ya que hay muchas obras y mejoras pendientes de realizar.

“Las escuelas no van a estar perfectas (para el regreso escolar en agosto)”, admitió, al resaltar que “el reto mayor es estructural”.

Ramos Parés señaló que, dentro del “plan abarcador” que tiene la agencia, se identificará dónde urge la construcción de escuelas nuevas, qué edificaciones resultan más apremiantes y las áreas que requieren mejoras. “No van a haber cierres de escuelas, pero algunas no van a poder reabrir”, dijo, al advertir que más de 100 planteles funcionarán bajo el sistema de “interlocking” u horarios de clase escalonados, lo que anticipó se anunciará próximamente.

Por su parte, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud, comentó que la guía que se está revisando con el protocolo que deben seguir las escuelas públicas y colegios privados en el regreso a clases presenciales contendrá medidas de protección del virus, por edades.

Agregó que también abarcará las acciones que deben tomar las escuelas para la vigilancia epidemiológica del virus y la detección temprana de casos.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, indicó, mientras tanto, que tanto los CDC como la Academia Americana de Pediatría, han establecido guías, por edad y grado escolar, para el control del virus en las escuelas. Sobre la posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 sea un requisito escolar, el pediatra resaltó que, aunque sería un elemento de ayuda para minimizar las infecciones por este virus, no se ha considerado como algo necesario.

El galeno puntualizó que la necesidad mayor es que los estudiantes puedan regresar a las escuelas, ya que esto mejorará su salud mental y permitirá identificar situaciones de maltrato. Además, dijo, con el inicio escolar, muchos estudiantes se pondrán al día en sus vacunas, pues, durante la pandemia, se retrasaron en sus itinerarios de inmunización.

“Todos (los estudiantes) deben tener mascarillas (en las escuelas), especialmente los que no se pueden vacunar (por que no cumplen con el requisito de edad para inocularse)”, sostuvo.

Mientras tanto, la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado, comentó que el desarrollo de nuevas variantes del virus más agresivas amerita que se reconsidere la apertura total de clases en agosto. “Si tuviera responsabilidad (de tomar alguna acción colectiva) tuviera mucha precaución”, dijo.

A modo de ejemplo, comentó que le resultaría difícil enviar a un hijo a tomar clases presenciales si este aún no ha podido ser inoculado porque no tiene la edad para recibir la vacuna.

“Si asisten o no a las escuelas es una decisión de los padres (de los estudiantes), y no debe haber represalias con personas que no deseen enviar a sus hijos a las escuelas”, manifestó.

Agregó que el peligro de desarrollar complicaciones asociadas a este virus se multiplica en estudiantes con ciertas condiciones de salud, como asma, diabetes y enfermedades autoinmunes, o cuando el sistema inmunitario ataca las células sanas de su cuerpo por error.

“Vemos, ahora mismo, que el mundo entero está echando para atrás (con el regreso de restricciones para el control del virus). El panorama está cambiando, aunque todavía no a nivel de alarma”, dijo.

La epidemióloga recomendó, mientras tanto, que las escuelas y universidades del país realicen clínicas de vacunación contra el COVID-19 al inicio de clases para el beneficio de estudiantes que todavía no han podido ser inmunizados.

“Esto va a cambiar y puede ponerse peor mientras haya más variantes (del virus) más agresivas y resistentes a las vacunas. Es el momento de demostrar que se entienden los beneficios de la vacunación y la responsabilidad comunitaria de vacunarse”, concluyó.