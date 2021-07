El tipo de ventilación que se utilizará en los salones de clases es una de las preocupaciones que levantará la Asociación de Escuelas Privadas durante una reunión que sostendrán mañana, a las 2:00 p.m., con personal del Departamento de Salud para discutir las guías a seguir para garantizar la seguridad de los estudiantes durante el inicio el años académico en agosto.

Aunque están a la espera de que la agencia emita el reglamento con las directrices de protección contra el COVID-19, Estrella Baerga, presidenta de la Asociación, indicó que recomendarán el uso de aires acondicionados, así sea con la colocación de aditamentos que promuevan su uso seguro.

“Hay muchas escuelas que no cuentan con ventilación cruzada en sus salones porque fueron construidas para usar aire acondicionado y hay una preocupación porque eso limitaría el uso de salones que se podrían habilitar y la cantidad de estudiantes que se puedan recibir de forma presencial”, explicó.

La presidenta de la Asociación sostuvo que se les debe medir con la misma vara que se ha utilizado en otros espacios cerrados donde se permite el uso de aire acondicionado.

El uso de la mascarilla -el cual no es obligatorio en el país desde ayer para las personas vacunadas contra el COVID-19- sería otro asunto que surgirá en el intercambio. No obstante, Baerga se inclina a pensar que su uso seguirá siendo obligatorio, ya que para la población de menores de 12 años aún no existe la inmunización.

“Al menos en mi institución vamos a seguir usando las mascarillas Los niños y niñas las manejan a la perfección y son bien disciplinados”, expresó Baerga, quien, a su vez, dirige una institución de educación Montessori.

La aplicación de un modelo de educación híbrido o completamente presencial quedaría a discreción de cada escuela. Señaló que toda institución es autónoma y posee total discreción para añadir medidas de seguridad más extremas a las que exija Salud.

“Son decisiones que se van a tomar día a día porque siguen surgiendo nuevos escenarios, así que estamos ante esta nueva realidad en la que quizás no podamos tomar decisiones a largo plazo”, expresó.

“Hemos estado trabajando de la manos del Departamento de Salud, pero también con todas nuestras asociadas para poderle ofrecer a nuestros estudiantes y personal un ambiente seguro”, añadió Baerga.

En Puerto Rico se estima que hay unas 700 instituciones académicas privadas, entre cuidos, preescolares y planteles de kínder a cuarto años o de nivel post secundario. De estas, unas 300 forman parte de la Asociación.

Baerga sostuvo que la mayoría de las escuelas que representan están listas para recibir a los estudiantes. Indicó que muchas habían invertido en equipo de seguridad el semestre pasado cuando se había autorizado el inicio parcial de las clases presenciales.

“Estamos a la espera de las guías y protocolos que el Departamento de Salud va a anunciar para el 19 de julio para poder compartirlas con nuestra matrícula. Queremos que se abran las escuelas de una manera responsable y fortaleciendo a nuestra comunidad escolar con un ambiente seguro”, dijo.

Sobre si las administraciones escolares se inclinan por una reapertura presencial, aunque sea de forma alterna, Baerga dijo que hay un deseo “generalizado” por comenzar. “Es que nuestros hijas y nuestras hijas lo necesitan, no solamente a nivel académico y cognitivo, sino también a nivel psicológico. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan sus escuelas abiertas”, afirmó.