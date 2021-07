El gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy, jueves, una orden ejecutiva que delega en el secretario de Salud, Carlos Mellado, las recomendaciones para protegerse contra el COVID-19, por ende, eliminó los decretos con directrices especiales o específicas para atender la epidemia.

La nueva directriz del primer ejecutivo, entrará en vigor el próximo lunes, 5 de julio. Pese que se eliminan las restricciones mediante decreto, el gobernador dejó intacta la orden ejecutiva (OE 2020-20) que declara un estado de emergencia “hasta tanto el secretario de Salud determine que la pandemia está controlada o extinguida”.

También Pierluisi optó por mantener en vigor la orden ejecutiva (OE 2020-037) que exige prueba de vacunación o una prueba negativa del COVID-19 a todo pasajero que arribe a la isla.

Estos son los puntos clave de la nueva orden ejecutiva y la orden administrativa de Salud:

- Desde el próximo lunes, quedan sin efecto las restricciones en cuanto a capacidad en establecimientos cerrados, públicos y privados.

PUBLICIDAD

-Las personas vacunadas completamente no tendrán que usar mascarillas.

- Las personas no vacunadas o que no tengan las dosis completas deberán continuar con el uso de la mascarilla. Estas personas deberán referirse a la orden administrativa del Departamento de Salud que se promulgará desde hoy y será efectiva desde el próximo lunes.

- Los menores de entre 2 y 11 años deberán usar mascarilla ya que no tienen acceso a la vacuna.

- El uso de mascarilla será requerido a toda persona que visite, asiste o labore en instalaciones de servicios de salud.

- El Departamento de Salud recomienda a que las personas inmunocomprometidas continúen utilizando la mascarilla aunque estén completamente vacunadas.

- Organizadores, propietarios, administradores que realicen y organicen eventos públicos y privados con 500 personas o más simultáneamente, deberán exigir muestra evidencia de vacuna o resultado negativo de una prueba de antígenos de COVID-19 realizada 24 horas antes del evento.

- Permanece vigente la Orden Ejecutiva 2020-20 que declara un estado de emergencia “hasta tanto el secretario de Salud determine que la pandemia está controlada o extinguida”.

- La nueva orden ejecutiva entrará en vigor el próximo lunes, 5 de julio.

“Con la expiración de la vigencia de la actual orden ejecutiva quedan sin efecto las restricciones por lo que desde el próximo lunes no habrá limitaciones en cuanto a capacidad en establecimientos cerrados, públicos y privados. Sin embargo, en su orden administrativa el Departamento de Salud requiere el uso de mascarilla a toda persona que visite, asiste o labore en instalaciones de servicio de salud incluyen, pero no se limitan a hospitales, laboratorios, oficinas médicas y centros de diagnóstico y tratamiento, entre otras. Además, tendrán que utilizar mascarilla toda persona que no esté completamente vacunada”, precisó el gobernador.

PUBLICIDAD

“Será el secretario quien establecerá, las guías directrices, protocolos y recomendaciones para atender de forma particular cada servicio, negocio, actividad o área según sea necesario conforme al riesgo de contagio por el COVID-19”, agregó Pierluisi en conferencia de prensa en La Fortaleza.

Recalcó que las directrices del secretario de Salud le aplicarán no solo a la ciudadanía en general sino también a patronos y entidades del sector público y privado.

“Las estadísticas y datos reflejan que nos acercamos cada vez más al fin de esta pandemia. Puerto Rico actualmente tiene un porciento de positividad menor de 2%, las hospitalizaciones y muertes continúan en descenso y aunque cada una de ella es terrible, estamos encaminados a una nueva normalidad en la que finalmente vezamos este virus”, dijo el primer ejecutivo.