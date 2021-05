El gobernador Pedro Pierluisi informó esta mañana que ha sostenido reuniones con todo su equipo de trabajo relacionado al tema de seguridad en preparación para la transición a partir del martes, 1 de junio, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la empresa LUMA Energy.

No obstante, sostuvo que no ha recibido información sobre actos de sabotaje al sistema eléctrico y tampoco conoce de investigaciones pendiente en ese sentido. A tales fines, mencionó que, al momento, no se han dado instrucciones específicas a la División de Operaciones Tácticas de la Policía.

“La Policía ha cumplido su labor de acuerdo a la Reforma de la Policía”, dijo.

Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, Pierluisi no contestó si se asignará seguridad a ciertas instalaciones de la AEE, y se limitó a indicar que “no es cuestión de preocuparse, sino de ocuparse”.

“Nos vamos a ocupar de que, si ocurre un incidente, se investigue. En Puerto Rico debe haber ley y orden”, respondió.

Sí indicó que la información que le ha provisto Luma Energy es que están listos para tomar las riendas de la AEE el 1 de junio.

“Todo está fluyendo bien. Siguen reclutando y gran cantidad del personal de la AEE ha aceptado ofertas, alrededor de 400 de los 800 celadores”, dijo Pierluisi al comentar sobre sus comunicaciones con la empresa. “Luma ha estado reclutando personal fuera de la AEE y traerán recursos de afuera y han traído equipo listo para ser utilizado a partir del martes. Todo se ve bien”.

Ha trascendido que obreros afiliados a la UTIER han radicado cerca de 2,500 querellas ante la Comisión de Apelaciones del Servicio Público impugnando los planes de movilidad aplicados por el Gobierno. Pierluisi aludió esta mañana solamente al reconocimiento de parte de la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado, en el sentido de que se habían cometido 144 errores en ese proceso de 4,160 cartas de traslado enviadas.

“Es un número bajo aunque cada caso puede ser meritorio. Mi instrucción fue estar disponibles para reconsiderar los casos que se le trajeran a la OATRH yeso es lo que ha estado ocurriendo”, dijo.

El Gobernador indicó que nada impide que se pueda enmendar una orden de movilidad a una dependencia distinta a la asignada originalmente.

“Pero el compromiso del Gobierno fue garantizar la paga y beneficios similares...no que fueras a trabajar en un lugar en particular, ese nunca fue el compromiso del Gobierno, pero vamos a ser sensibles y razonables dentro de las necesidades del Gobierno”, dijo.

¿Qué pasará con el plan de retiro?

Pierluisi dijo, entretanto, que se asegurará de que LUMA Energy continúe realizando aportaciones al Sistema de Retiro de la AEE para que no colapse.

Recalcó que, como parte de la negociación del ajuste de deuda en la AEE, va a exigir que se garantice la contribución al plan de retiro, que no ha sido nutrido de fondos desde que se radicó la quiebra, un impacto que equivale a $600 millones.

Preguntado de dónde saldrá el dinero, Pierluisi señaló que eso se discutirá en el Tribunal Federal y consignó su oposición a un posible “impuesto al sol”.

¿Aumentará la luz?

Por otra parte, Pierluisi aseguró que no anticipa que aumente el costo de la energía eléctrica como parte del plan fiscal de la AEE aprobado ayer, jueves, por la Junta de Supervisión Fiscal.

Ayer trascendió durante la discusión del plan fiscal de la AEE que el costo kilovatio/hora podría alcanzar los 28 centavos como producto de dicho plan, pero el gobernador alega que ese no será el caso.

“Aquí no se anticipa un aumento en la tarifa de la luz, salvo los que se den por el costo de combustible. Lo que hay que cumplir es con la Ley de Política Energética y el Plan Integrado de Recursos y convertir las fuentes de energía en Puerto Rico a renovables”, dijo. “A eso es que tenemos que ir dirigidos y a que LUMA logre unas eficiencias en la AEE y que los costos administrativos no suban, sino que bajen”.