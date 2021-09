El ingeniero Josué Colón salió del retiro al que se acogió hace nueve años y regresó hoy a la dirección ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con la instrucción de “meterle mano” a la crisis de generación y los apagones selectivos, aunque de inmediato no detalló acciones concretas para solucionarla.

Colón, quien dirigió la AEE durante el segundo semestre de 2012 y dejó el puesto en medio de una controversia por su pensión, indicó que empezaría a visitar las centrales generatrices para conocer “de primera mano” los problemas que están causando las interrupciones en el servicio de luz.

En esas visitas, indicó en conferencia de prensa, hará una evaluación o “assessment” del estado de las unidades, de la que saldrá, a su vez, un plan de acción.

“Los apagones que hemos sufrido todos se deben a deficiencias en las unidades generatrices, y ahí es que va a estar mi prioridad. Me voy a enfocar en identificar con claridad cuáles son las deficiencias o problemas en las generatrices, cuáles son las necesidades y cuál es la carencia de personal –si alguna– para que las operaciones sean confiables”, dijo, al resaltar que el eventual plan de acción estará enmarcado en la quiebra “que cobija” a la AEE en virtud de ley federal Promesa, así como en la política pública de completar la privatización de la red.

Promete agilidad, pero sin fecha

Colón se abstuvo de ofrecer una fecha en la que culminarían los apagones “porque no he tenido acceso directo a los problemas”. “No van a pasar semanas o meses para que yo ponga toda mi atención directamente en las centrales generatrices”, dijo, sin embargo.

“En los próximos días, estaré en mejor condición para poder contestar la pregunta de cuánto tiempo tomará (poner fin a las interrupciones), pero, sin duda, el sentido de urgencia que requiere el pueblo de Puerto Rico para concluir este asunto está presente”, insistió.

Durante una reunión de la Junta de Gobierno de la AEE celebrada hoy en la que se anunció el nombramiento de Colón en sustitución de Efran Paredes, quien presentó su renuncia más temprano en el día, la gerencia de la corporación pública informó que el déficit de generación debería solucionarse este fin de semana, con la puesta en servicio de unidades averiadas en las centrales Palo Seco, en Cataño, y Costa Sur, en Guayanilla.

Al cierre de esta edición, la cifra de clientes sin luz se mantenía en 11,253 –inferior a días previos–, ya que unidades en Mayagüez y la central Aguirre, en Salinas, también reiniciaron operaciones, aumentando los megavatios disponibles para satisfacer la demanda.

Colón tampoco fue categórico al responder si, como han planteado múltiples voces, incluyendo el nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat, la crisis de generación y los apagones responden, principalmente, a escasez de fondos para mantenimiento. “No puedo decir con precisión que faltan recursos fiscales porque no he tenido acceso al presupuesto operacional de la corporación, pero eso es parte de lo que pienso identificar en el ‘assessment’ de las centrales”, expresó.

Cuestionado sobre qué será diferente entre su gestión y la de pasados directores ejecutivos, respondió: “Todos han hecho su mejor esfuerzo. No creo que nadie, en su sano juicio, a propósito, quiera que estas cosas estén ocurriendo. Partiendo de ese punto, el cambio, desde mi perspectiva, será darle un enfoque más directo en el campo. Quiero estar directamente en las centrales y conocer cuáles son los problemas que tienen… no por un informe que pueda recibir, sino por mi conocimiento del área... No voy a ser un director de oficina”.

Figura vinculada al PNP

Colón, una figura históricamente vinculada al Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó, por otro lado, que “todos los funcionarios en puestos de confianza están bajo evaluación”, incluido el director de Generación de la AEE, William Ríos Mera, y los jefes de las centrales. “Me sentaré con ellos, uno a uno, y los escucharé para saber qué está ocurriendo en sus áreas. A partir de ahí, tomaré las determinaciones que correspondan”, dijo.

Consciente de que la relación entre la AEE y LUMA Energy –a cargo del sistema de transmisión y distribución– debe mejorar, señaló que ya le solicitó una reunión al presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) del consorcio, Wayne Stensby. “Mi interés es que haya una comunicación diaria y en equipo entre ambas entidades, de manera que el pueblo no sufra por razones de comunicación”, dijo.

Sin embargo, no fue imposible confirmar hoy si la reunión entre Colón y Stensby se dio o si, al menos, se calendarizó.

La selección de Colón en la Junta de Gobierno de la AEE fue unánime, con la abstención del representante de los consumidores, Tomás Torres, quien denunció que el funcionario solo fue entrevistado telefónicamente por 15 minutos. Torres expresó dudas sobre cómo Colón lideraría la transformación de la AEE, sobre todo, la integración de fuentes renovables.

Tras el nombramiento, el gobernador Pedro Pierluisi expresó –por escrito– que Colón “es la persona más conocedora y capacitada” para dirigir la AEE “en este momento”. Destacó que le pidió “un plan abarcador de mantenimiento para todas las plantas generatrices”, y se expresó confiando en que el cambio de mando en la corporación pública resultará “en una mejor administración y prevención en el asunto de la falta de generación de energía”.

Al retirarse de la AEE, Colón –quien reiteradamente había manifestado su disponibilidad de regresar a la corporación pública– dio el salto al sector privado y trabajó, por ejemplo, como presidente y CEO de Decentricity, Inc., una compañía de asuntos energéticos. También fungió como consultor para varios municipios, siendo su experiencia más reciente con el Consorcio Energético de la Montaña. Colón dijo que se comunicará con ambas entidades “para salir de todo lo relacionado” con asuntos que puedan representar o den la apariencia de conflictos de intereses.

Aunque el asunto “aún está en discusión” en la Junta de Gobierno, Colón estimó que, en la AEE, tendrá un salario de $250,000 al año, al igual que pasados directores ejecutivos, entre los que mencionó a Paredes y José Ortiz.

Sobre su pensión –de poco más de $7,000 al mes y equivalente a 25 años de servicio en la AEE–, dijo que estará “en ‘hold’ (detenida)” mientras esté al frente de la corporación pública “porque no puedo cobrar dos salarios del gobierno”. Agregó que, para regresar a la AEE, puso como condición que su pensión no fuera modificada. En otras palabras, cuando se retire por segunda vez, volverá a recibir el monto original.