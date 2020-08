Ante la treintena de casos de fraude al programa federal de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, reconoció que la plataforma electrónica donde se solicita la ayuda carece de procesos de validación de datos bajo el poder de otras agencias y que, como funciona de forma automatizada, descansa en el juramento que hacen los ciudadanos de que la información que someten es correcta.

Rivera aseguró que la agencia audita las transacciones, pero al mismo tiempo reconoció que no tiene empleados suficientes para revisar todas las solicitudes para asegurarse de que los datos y documentos que se envían son legítimos.

“A las personas sí se le solicita algún tipo de información o documentación. Para este beneficio, según la regulación federal, esa certificación es so pena de perjurio. Cuando usted baja el formulario en la parte de abajo la persona certifica que esa información es cierta y correcta y se le apercibe de que esa información es incorrecta o es falsa o está ocultando información para su beneficio, hay unas consecuencias civiles y criminales. En ese sentido, la persona está certificando eso bajo juramento, si la persona decide dar información falsa, mentir o cometer delito, ahí entonces es el ciudadano”, defendió.

Hasta el viernes, la Policía había recuperado $172,558 tras arrestar a más de una treintena de personas por fraude al PUA. Según el teniente José Ayala, director de la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias de la Policía, estos sujetos intentan cambiar los cheques de la ayuda con una identificación fraudulenta luego de solicitar el beneficio con información falsa a través del sitio web del DTRH.

Rivera, por su parte, aceptó este esquema y reveló que desde que el departamento comenzó a brindar la asistencia unas 400 personas han devuelto cheques a la sede de la agencia alegando que recibieron el dinero tras cometer un error o percatarse que no cualificaban. “No daban mucha explicación y los devolvían”, explicó.

Cuestionado sobre cuáles son los filtros de seguridad de la agencia más allá de la certificación bajo juramento, el secretario dijo que el gobierno de Puerto Rico comenzó a requerir el registro de comerciante del individuo y la planilla de contribución sobre ingresos, pero señaló que el gobierno federal no requiere ese tipo de documentos. El PUA está dirigido a trabajadores por cuenta propia que se afectaron por la pandemia del COVID-19.

“Una vez la persona llena la información y cumple con los requisitos, no señaló un punto controvertible y contestó todas las preguntas que determinan que está cualificado, pues obviamente no va a intervenir otra persona porque ya para efectos del sistema cualificó”, explicó el secretario.

Harán cambios para evitar el fraude

No obstante, la agencia se propone lanzar en las próximas semanas una nueva herramienta para solicitar la ayuda que validará automáticamente la información sometida con la base de datos del Departamento de Hacienda. Este proceso será prospectivo, pero también se aplicará a las miles de solicitudes que se han completado hasta hoy, lo que podría arrojar luz sobre más casos de fraude.

“Nosotros identificamos que necesitábamos un proceso más robusto y precisamente a nuestra llegada a la agencia el 18 de junio ya tenemos para establecer una plataforma de PUA con el Departamento de Hacienda, donde se valida esa información de manera inmediata. Al validar esa información tenemos la información contributiva”, estableció el funcionario.

Por ejemplo, uno de los datos que corroborarán es si en efecto el solicitante tiene un registro de comerciante y si la información de sus ingresos coincide con la que reporta a Hacienda.

Aunque Rivera no descartó que con el nuevo sistema se detecten nuevos casos de fraude, el funcionario se mostró esperanzado en que serán mínimos.

“Yo tengo que pensar que los ciudadanos en Puerto Rico son gente de ley y orden, no puedo presumir que todo el país está cometiendo fraude. Yo entiendo que no porque aquí hay mucha necesidad. ¿Qué va a haber personas que se aparten de la ley?, pues sí pueden haber personas de que se aparten de la ley, pero yo no puedo generalizar que eso sea así”, acotó.