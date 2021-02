El gobernador Pedro Pierluisi no retirará el nombramiento de Elba Aponte para liderar el Departamento de Educación, pese al informe de la Cámara de Representantes que recomendó no confirmarla al puesto tras una vista de interpelación con la designada.

Así lo confirmó esta mañana la secretaria de prensa, Sheila Angleró, quien añadió que Aponte cuenta con la confianza de Pierluisi y su equipo de trabajo.

“El gobernador lo que ha dicho es que él espera que ese nombramiento ahora sea evaluado justamente y en sus méritos por todos los senadores y senadoras quienes son los que tienen la facultad ahora de evaluar ese nombramiento y eso es lo que esperamos que suceda”, sostuvo Angleró en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

“Aquí estamos hablando de una secretaria de Educación que fue presidenta de la Asociación de Maestros, que tiene experiencia, que tiene sus estudios. De hecho, Elba Aponte tiene un doctorado en el área de educación espacial que tanta prioridad el gobernador ha dicho que hay que darle. Que ya el gobierno tiene que dejar de litigar contra los padres de educación especial y más bien darle las herramientas de recursos. De eso es lo que estamos hablando. Tenemos ahora un proceso de reapertura de escuelas gradual y parcial. Y este proceso que está ahora trabajándose los protocolos junto con el Departamento de Salud y Educación es lo que ahora la profesora Elba Aponte va a hacer esos protocolos públicos. Hay que darle todo ese espacio para que ella así lo haga”, abundó.

El liderato de las comisiones de Salud y Educación de la Cámara de Representantes divulgó ayer el contenido de los informes de las sesiones de interpelación en los que recomienda que la designada secretaria de Educación no sea confirmada y que se reabran las escuelas públicas en agosto.

“El informe concluye que la designada del DE, la señora Elba Aponte, fue evasiva al contestar preguntas de los representantes, no presentó un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en las escuelas y no explicó cómo va a garantizar un entorno de seguridad y salud para nuestros niños y nuestros jóvenes”, estableció la presidenta de la Comisión de Educación, Deborah Soto.

Angleró insistió, sin embargo, en que el gobierno le dará la oportunidad a Aponte para que desempeñe sus funciones y que esperan que el Senado confirme su designación como titular de Educación en el momento más crítico de la agencia.

“Nosotros vamos a estar apoyando a la secretaria de Educación para que se pueda dar esta apertura gradual y parcial de las escuelas que es lo que ha dicho el gobernador. Que no solo es un asunto de este gobierno, es un asunto también del presidente Joe Biden, es un asunto del CDC y la Asociación de Pediatría ha recomendado esta reapertura gradual y parcial. Al final lo que queremos es que no se rezague su educación y que podamos atender esto de manera segura para ellos y los maestros y todo el personal no docente que labora en las escuelas”, puntualizó la funcionaria.