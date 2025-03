“Ella es una víctima”, dice Jenniffer González sobre adulta mayor agredida físicamente en Levittown

Toa Baja - A la gobernadora Jenniffer González , le indignó la determinación de la jueza Carolina Guzmán Tejeda , del Tribunal de Bayamón , quien determinó no causa ante una denuncia de maltrato y agresión contra una septuagenaria, identificada como Evelyn Rodríguez .

“A mí me indignó la determinación. No solamente porque vimos físicamente los golpes que recibió la ciudadana, (sino también) el que nuestros viejos estén tan vulnerables y la Rama Judicial, en este caso, una juez, no haya podido sopesar los elementos del delito que, a mi juicio, hubo”, dijo la mandataria.