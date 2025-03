“Que me diga dónde dice eso. Eso es una presunción. Eso es una alegación, y yo no trabajo con presunciones políticas. Hay que hablar las realidades. Si hay una orden del presidente (Trump), si hay una orden de recortes o un proyecto de ley, lo atendemos, pero en este momento, eso no ha ocurrido, así que yo no voy a caer en la estrategia de algunos de crear un caos sin que el caos llegue. Crear esta expectativa de que el mundo se va a caer y después no pasó nada”, sentenció la primera ejecutiva en conferencia de prensa.