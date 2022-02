Empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) realizaron una manifestación para exigir alza salarial y mejores condiciones de trabajo y advirtieron que se unirán a otros empleados públicos que protestan durante estos días con el mismo fin.

“Queremos justicia salarial, que no nos bajen la aportación del plan médico, aumento en el bono de Navidad, mejores condiciones de trabajo, que se nombre el personal técnico necesario para hacer el trabajo… Necesitamos bastante”, afirmó Cándida López Ramírez, portavoz de 300 empleados del CRIM en toda la isla.

Precisó que cada uno de estos empleados devenga un sueldo mensual que oscila entre $1,300 a $2,000, mientras que cada gerencial tiene remuneración económica de entre $7,000 a $9,000 al mes.

“Hay seis ayudantes ejecutivos (en las oficinas centrales del CRIM)”, destacó la portavoz.

Además, dijo que los empleados del CRIM desde el 2009 no reciben aumento salarial y que el personal técnico es muy poco. A modo de ejemplo, López Ramírez detalló que en la región de Arecibo, compuesta por nueve pueblos, solo hay cinco tasadores y dos investigadores. La misma escasez de personal la hay en la región de Bayamón, dijo la portavoz. La región de Bayamón está compuesta por trece pueblos y para atenderlos solo cuentan con seis tasadores y tres investigadoras.

Sostuvo que desde el año pasado envían cartas a la Junta Directiva del CRIM, encabezada por el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, sin recibir respuesta al pedido de una reunión para exponerle sus reclamos. Ayer, miércoles, sobre 100 empleados del CRIM se manifestaron con pancartas en mano en las inmediaciones de la agencia, ubicada en Río Piedras.

“Nadie salió de la administración. Queríamos entregar una carta con unas cosas que estábamos pidiendo. Después de un rato, salió un soplapote de la administración”, dijo López Ramírez.

“Pensamos unirnos a otras manifestaciones de otros gremios”, anticipó la portavoz.

Contactado por El Nuevo Día, Colón Berlingeri sostuvo que analizan las peticiones de los empleados.

“Ya nos habíamos enterado de que había la manifestación y son planteamientos que todo el mundo está haciendo ahora. El bono de Navidad está garantizado, pero aumento va a ser bien difícil. Al menos, pudimos mantenerlo. Nos mantuvimos en lo mismo así es que, a nivel de Junta (de Supervisión Fiscal), hemos luchado para que los beneficios que tienen (los empleados) se mantengan y hasta ahora lo hemos logrado”, afirmó el alcalde.

Agregó que se mantienen evaluando las escalas salariales, pero por el momento es prematuro confirmarles que habrá un alza de salario.

“Lo estamos considerando, pero no podemos decir que si ni decir que no. Responsablemente verlo y si tenemos el dinero, no tenemos problema”, apuntó Colón Berlingeri.

Indicó que no planifican reunirse con los empleados hasta que no finalicen “el análisis bien y una vez tengamos un panorama más claro”.