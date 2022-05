Si al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no le asignan los fondos que solicitaron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para conceder aumentos salariales a sus empleados, podrían recibir señalamientos del ente acreditador de la agencia, se agravaría la escasez de personal, lo que dislocaría, como en una cadena de eventos, sus operaciones.

Esa fue la advertencia que lanzó la directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, quien ayer, lunes, junto al gobernador Pedro Pierluisi, anunció que esa entidad logró, por cinco años, la acreditación de la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica por parte de la National Association of Medical Examiners (NAME).

Hasta entonces, el ICF solo contaba con la acreditación de NAME en probatoria.

Conte Miller precisó que, para obtener la certificación, el ente acreditador tomó en cuenta el plan correctivo sometido, el cumplimiento con el reporte de autopsias en 90 días, la entrega de cadáveres en menos de 72 horas, la reducción de cuerpos no identificados y el propuesto aumento salarial para todos los empleados del ICF.

Para honrar el incremento de sueldos, el ICF solicitó a la JSF $2.7 millones para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio. Los aumentos serían de $1,000 por cada empleado. También solicitaron $1.1 millones para reclutar personal.

Sin embargo, la Junta solo aprobó $1 millón para alzas salariales en la agencia, indicó Conte Miller. El ICF solicitó un presupuesto de $23 millones, es decir, $8.7 millones más respecto al vigente para cubrir aumentos en los gastos en materiales.

“Pero estamos sometiendo nuevamente un proyecto revisado de presupuesto a la Junta, y vamos a volver a la carga, enfatizando que el presupuesto que pedimos para hacerle justicia salarial al personal del ICF fue uno de los factores que tomó en consideración NAME a la hora de acreditar al Instituto”, recordó, por su parte, el gobernador.

“O sea, que vamos a alertar a la Junta de que no ponga en peligro esta acreditación cortándole los fondos que ya hemos presupuestado a nivel del proyecto de presupuesto”, continuó.

El mandatario dijo que la decisión final de la JSF sobre el presupuesto se producirá el 10 de mayo.

La Junta analiza el presupuesto

A preguntas de este medio, la JSF informó, por voz de su portavoz, Sylvette Santiago, que aún analizan el proyecto de presupuesto.

“Todas las partidas de presupuesto se están evaluando. Ahora mismo, todo está en revisión. No podemos hablar sobre algo en particular porque todo el presupuesto se está discutiendo y analizando”, sostuvo.

En un aparte con este medio, Conte Miller se mostró confiada en que la JSF conceda la totalidad del dinero solicitado.

No obstante, reconoció que no obtener todos los fondos, particularmente los correspondientes a los aumentos salariales y la partida adicional para reclutamiento, podría tener consecuencias para el ICF.

“Puede haber consecuencias. Eso es lo que no quiero que ocurra, que no haya un señalamiento, que se mantenga la credibilidad entre la agencia y el ente (acreditador). Y, sobre todo, que se ponga punto final a la situación que estamos enfrentando”, dijo a El Nuevo Día.

Aclaró, no obstante, que, entre las posibles consecuencias, no está la revocación de la acreditación otorgada. Más bien, dijo que, además de un posible señalamiento de la NAME -que los inspecciona anualmente-, el ICF puede ser cuestionado por “brindar una información” con la que no cumplió.

Recalcó que, para la acreditación, uno de los criterios que consideró la NAME es el recurso humano, su estabilidad y la capacidad de que pueda suplir las necesidades.

Además, agregó que uno de los elementos que evalúa la entidad acreditadora en esa inspección anual es que tengan una fuerza laboral estable y la capacidad para reclutar el equipo necesario.

“Hasta ahora, lo que hemos tenido es una fuga de talento donde, en los últimos dos años, ha habido 40 renuncias de peritos porque las jurisdicciones de Estados Unidos le ofrecen mucho mejor salario. Es el triple lo que le ofrecen, así que no hay un salario competitivo”, indicó Conte Miller.

“Por eso es el énfasis en que se haga este ajuste salarial, y por eso es que ellos (NAME) toman en consideración que eso va a poner coto a la fuga de talento que ha impedido un mejoramiento, a pesar de que hemos mejorado en muchos renglones. Pero esa (el alza salarial) es la acción correctiva definitiva”, abundó.

Precisó que necesitan químicos, expertos en balística, serólogos y peritos de todas las áreas de ciencias forenses. Destacó que, aunque hay personas interesadas en los puestos y tienen dinero para contratación, el salario que les pueden ofrecer no es competitivo y les rechazan la oferta de empleo.

A modo de ejemplo, sostuvo que, a un químico, le puede pagar $2,200 mensuales y un investigador forense gana al mes $2,022. “Los que están mejor pagos son los patólogos. Aun así, se nos acaba de ir una patóloga”, dijo Conte Miller.

Los posibles señalamientos

“Si no se hace la asignación salarial y sigue la fuga de peritos, lo que puede ocurrir es que eso va a repercutir en el cumplimiento, va a impedir el cumplimiento de otros estándares de acreditación. Una cadena (de eventos)”, sostuvo.

Dijo que ese escenario pudiese generar problemas en el ICF, como no tener reportes a tiempo para los tribunales, la producción y análisis de evidencia. “Quizás, no lo tendríamos tan a tiempo como quisiéramos para una etapa investigativa muy temprana”, comentó.

Agregó que, tal vez, no pudiesen examinar a tiempo los cadáveres, como en los primeros dos días, problemas que, con estrategias, han podido superar.

Reconoció como una ayuda el que cuentan con una máquina de rayos X que hace autopsias sin necesidad de intervenir con el cuerpo de manera invasiva. Pero el ICF necesitaría de 14 a 15 patólogos para estar en condiciones “óptimas”, dijo Conte Miller. Ahora mismo, tienen 10 patólogos.

Por eso, durante la conferencia de prensa, la titular del ICF enfatizó en la importancia de que sus empleados tengan “justicia salarial”.

“Estamos felices, orgullosos, motivados, tranquilos. Le hemos devuelto la confianza que el pueblo tenía que tener en esta institución. Nos sentimos realizados, pero yo tengo que levantar mi voz y reclamar justicia salarial para los empleados del ICF”, insistió Conte Miller.

“Esta justicia salarial es imprescindible para garantizar las acreditaciones y los logros alcanzados”, agregó.

Entre los avances que señala en el ICF, Conte Miller hizo hincapié en los resultados de una medida que adoptó en febrero y ya le ha rendido frutos. Se trata de un nuevo protocolo que exige a los hospitales consultar con un patólogo o médico forense si envían a la agencia un cadáver. El patólogo o médico forense toma la decisión de aceptar o no jurisdicción a tono con la Ley 135 del 2020, que reestructuró la entidad pública.

“Este protocolo fue respaldado por NAME en su reporte de acreditación”, sostuvo Conte Miller.

Precisó que, gracias al protocolo, en lo que va de este año, 163 cadáveres de los hospitales no han llegado al ICF y las muertes deben ser certificadas por personal médico. Estimó que, al año, pudieran evitar que 800 cadáveres lleguen a la agencia.

“Recibíamos muchos casos de los hospitales, casi 1,000 al año, que eran muertes donde los médicos del hospital podían certificar los casos como muertes naturales. Es decir, debido a enfermedades donde no mediaba ni trauma ni violencia, básicamente ningún tipo de intoxicación”, afirmó la doctora.

“Ese fue uno de los señalamientos que nos hicieron los organismos acreditadores en otras evaluaciones que habían hecho de nuestras operaciones”, agregó.

Ahora, es un señalamiento superado, dijo Conte Miller. Recalcó que la NAME le señaló que el ICF “ha superado importantes retos y está funcionando a un nivel notablemente alto”.

“Lo que es más importante, está claro que los esfuerzos por mejorar continúan”, dijo.

Adelantó que próximamente entrenarán al personal en investigación médico legal para atender los casos de personas que mueran en sus hogares, también para evitar que lleguen innecesariamente al ICF.

“Ahí sí hay muchos casos. Fácilmente, podrían estar en los miles”, apuntó Conte Miller.