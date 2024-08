“En un huracán vamos a sufrir”: frustrados varios alcaldes con la respuesta de LUMA Energy a cinco días del paso de la tormenta Ernesto

“Por más que uno trata de compenetrarse con el sistema de respuesta, no hay manera de hacerlo porque tienen un sistema que no funciona. Especialmente las brigadas de Quanta. Esa gente se está robando el dinero porque una brigada de Quanta con dos grúas y tres camiones canasta, que en cada uno debe haber un celador o dos, para tardarse todo un día para cambiar un poste, es robarse el dinero”, sentenció el alcalde.

“De verdad no están preparados. Te lo juro por mi santa madre, que está muerta. No están listos y la coordinación de los trabajos no es la mejor. Está muy centralizada la operación. No permiten que los supervisores en el field (campo) actúen rápido. No hay problema con documentarlo (el trabajo), pero no pueden hacer esperar a la gente”, agregó el alcalde, cuyo pueblo tiene 20 sectores sin luz.