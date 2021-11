El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este miércoles que esta misma semana comienza la vacunación contra el COVID-19 para todo niño o niña de 5 a 11 años y en la tarde de hoy el secretario de Salud, Carlos Mellado, debe ofrecer los pormenores del proceso de inoculación.

Además, se mostró confiado en que el proceso de inoculación, con el plan diseñado, permita que todos los menores reciban las dos dosis de vacunas ya para mediados de enero. Para ese entonces, el gobierno requerirá que todo menor que desee tomar clases presenciales esté debidamente vacunado contra el virus.

“Esta tarde el secretario de Salud va a estar anunciando los pormenores del plan. Yo lo que puedo decir de mi parte es que obviamente todo niño o niña que desee una educación presencial pues debe ser vacunado. Claro está, siempre hay algunas excepciones. Por ejemplo, condiciones médicas es una”, sostuvo.

“Pero esa es la política que tuvimos para los de 12 años o más. Lo que vamos a hacer es extenderla para los de 5 a 11 año. Y nuestra meta, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr porque hemos probado que somos los mejores, es que ya para mediados del mes de enero todo el estudiantado en nuestras escuelas públicas esté vacunado”, agregó.

Reconoció que la vacunación es una decisión que recae sobre los padres, pero destacó que lo idóneo es “que se vacunen”.

“Si por alguna razón no se vacunan, siempre podemos proveerle la educación a distancia, que como yo he dicho no sustituye la presencial”, afirmó Pierluisi.

Respondió con “un veremos” cuando se le preguntó si se estaría activando la Guardia Nacional para el proceso de vacunación considerando que una gran parte de los pediatras del país no tienen la licencia de botiquín, provista por Salud, que les autoriza a vacunar.

“Estén seguros que no se va a dilatar el proceso. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar. Yo no descarto ninguna. La meta como dije es que todos lo estudiantes estén vacunados para mediados del mes de enero”, sostuvo.

El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, dijo que la vacunación entre los estudiantes de 16 años en adelante está en más de un 96%. Mientras que la población de 15 a 12 años está cerca de un 87% en cuanto a inoculación.

“Son números muy buenos en términos del estudiantado”, sostuvo.

La inoculación de los menores de 5 a 11 años se da luego de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) aprobara en días recientes el uso de emergencia de la dosis fabricada por Pfizer/BioNTech en menores de estas edades.

Luego vino el aval de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).