“Esto ha sido un descontrol total”: retrasos en el servicio de la AMA complican el día a los usuarios

A pesar de que más guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) estaban en servicio este martes, los usuarios continuaban confrontando contratiempos y retrasos, que, en algunos casos, evitaron que llegaran a tiempo a sus citas médicas o centros de trabajo, o que realizaran algunas gestiones.

“Esto está mal, malísimo, no hay guaguas, no hay transporte. La gente está desesperada. Estamos todos desesperados esperando la guagua aquí”, fueron las primeras palabras de Jackie González, quien, al ser abordada por El Nuevo Día, llevaba dos horas esperando la guagua en dirección hacia Santurce, a donde se dirigía a realizar trámites relacionados con la matrícula escolar de su hijo.

“Ayer (lunes), teníamos que salir temprano, salimos temprano, y no había guagua. Duramos como tres horas en la parada de (el residencial) Llorens (Torres) para venir para acá, y no pudimos hacer nada. Esto ha sido un descontrol total”, manifestó, mientras esperaba en la estación del Sagrado Corazón, en Santurce.

Al mediodía del martes, según datos de la AMA publicados en sus redes sociales, 39 unidades estaban operando. El número promedio de autobuses que brindan servicio diariamente asciende a 84, de acuerdo con la presidenta de la entidad pública, Karen Correa, aunque la flota se compone de 100 vehículos en total.

El lunes, operaron 22 guaguas, que se distribuyeron entre las 24 rutas de la AMA. Desde el sábado, el servicio de transporte público ha enfrentado interrupciones luego que la administración detectó cerca de 400 galones de agua en el tanque de diésel de donde se suplen las unidades. La situación es investigada por el Negociado de la Policía, y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, dijo durante el fin de semana que todo apunta a que lo ocurrido “se debe a entes externos”.

Hasta el lunes, el número de personas afectadas por este evento rondaba “entre unos 5,500 hasta 7,000, posiblemente más”, según la titular de la AMA.

En la misma parada de guagua, en Santurce, también esperaba el martes Rosa Pellot, quien se dirigía a su médico primario, en el Hospital Presbiteriano, en Condado, a solicitar un referido. Para ella, sin embargo, los retrasos en el servicio no son nada nuevo.

“La (guagua) que espero, realmente, en tiempos fáciles y difíciles, siempre se tarda un montón. No sé si es que hay una, no sé. Yo he estado dos horas esperándola aquí, y he decidido regresarme para mi casa”, relató la mujer, en referencia a la ruta T21, que discurre entre la estación Sagrado Corazón y el Viejo San Juan, a través de las avenidas Ashford, Magdalena, José de Diego y Ponce de León.

“Muchacha, uno se muere aquí esperándola, de verdad que sí. Pero, yo la amo comoquiera porque ella me lleva, pero hay un sacrifico grande”, comentó, al resaltar que no identifica el mismo retraso en otras rutas que, al parecer, tienen más unidades asignadas. “La uso muchísimo... así que ya tú sabes que me tengo que levantar bien temprano para poder llegar”, agregó.

Para Rosa Pellot, las largas esperas en la parada de guaguas no son nada nuevo. (Ramon "Tonito" Zayas)

La gerencia de la AMA había advertido sobre retrasos en el servicio, ya que –como medida cautelar– todas las unidades serían inspeccionadas para eliminar cualquier posible presencia de agua en los tanques.

“Yo estoy aquí desde las 8:10 a.m.”, dijo Ramón Lassén, que esperaba la guagua de la ruta D45, que transita entre San Juan y Loíza, para llegar a su trabajo . Al momento de la entrevista, eran cerca de las 9:30 a.m.