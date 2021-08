La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) aclaró que la cantidad de dinero asignada para la construcción de un nuevo hospital en Vieques es de $39.6 millones y no $46 millones como indicó hace poco más de una semana el gobernador Pedro Pierluisi en una conferencia de prensa.

Los $39.6 millones en fondos asignados por la agencia federal implican $7 millones menos de lo que anunció el gobierno para un proyecto que, según el gobernador, tendría un costo total de $56 millones. La diferencia de $17 millones entre lo asignado y el costo total deberá asumirla el gobierno central.

“El gobierno tiene fondos de CDBG-DR para cubrir pareos así como dinero adicional que haga falta si fuera necesario para la construcción de esta clínica”, dijo el gobernador por escrito a petición de este medio.

En enero de 2020, FEMA anunció los $39 millones para la construcción.

A este cuadro se suma que un informe reciente confeccionado por el presidente de la Fundación Médica del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Domingo Luis Cáceres Ortiz, concluye que no es necesario demoler el antiguo hospital de Vieques luego de haber hecho un recorrido por el interior de la instalación en marzo pasado con la asistencia del alcalde, José A. Corcino Acevedo.

PUBLICIDAD

“Luego de esta visita presencial, creo que debemos considerar la reconstrucción siempre y cuando se agoten todas las posibles causas de inestabilidad física en la estructura, ejemplo, daño irreparable del techo, de algún contaminante tóxico o infeccioso, que no se pueda resolver con medidas de construcción simples o de seguridad e higiene y por personal competente. El evaluar la estructura física, interna y externa de este edificio de una planta, me confirma que no se debe demoler”, concluyó el galeno tras la visita al hospital que resultó afectado tras el azote del huracán María.

El galeno estuvo acompañado por una trabajadora social y una doctora generalista voluntaria de la fundación.

Pero el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, dijo que ese informe no representa la postura oficial de la institución.

“Lo que escribe él (Cáceres Ortiz) en su carácter personal. FEMA evaluó el lugar y determinó lo que era mejor”, dijo.

El hospital de Vieques será demolido, anunció el gobernador, para dar paso a la construcción de uno nuevo con más servicios y a tono con el nuevo Código de Construcción de la Isla.

“La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) ha obligado $39,569,694.82 en fondos para el centro de salud comunitaria Susana Centeno en Vieques, conocido localmente como CDT, como resultado de los daños causados por el huracán María”, indicó la agencia en declaraciones escritas a petición de El Nuevo Día.

La cifra correcta no fue aclarada durante la conferencia de prensa que ofreció el gobernador en la que estuvo el coordinador de desastres y recuperación de FEMA para Puerto Rico, José Baquero.

PUBLICIDAD

El alcalde de Vieques dijo el gobierno central “se comprometió en ayudar” a su municipio en el pago restante para hacer una realidad la construcción del nuevo hospital que debe estar finalizado en el 2024.

Reconoció que si inmediatamente después del huracán se hubiese invertido dinero en el hospital, se hubiese podido recuperar la instalación.