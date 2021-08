El hospital de Vieques no estará en la antigua instalación que lo albergaba, sino que será una nueva estructura a tono con los vigentes códigos de construcción y con más espacio y servicios, indicó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi.

La demolición del antiguo hospital, que quedó destruido tras el paso del huracán María, comenzará a finales de este año y la construcción de las nuevas instalaciones será por fases comenzando en el 2022. Tras el huracán, se instaló un centro de diagnóstico y tratamiento en el sector Las Marías, lo que previamente era el refugio del ayuntamiento.

“Los viequenses se merecen un hospital de calidad al que puedan acudir las 24 horas del día a recibir servicios médicos. El actual hospital fue construido con los estándares de construcción de hace más de 30 años por lo que es más que necesario construir uno con los códigos más recientes de construcción incluyendo las recomendaciones del municipio el Departamento de Salud, expertos en infraestructura y diseño de hospitales”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado, entre otros, por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; el alcalde de Vieques, José Corcino; el coordinador el coordinador de desastres y recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para Puerto Rico y el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz.

FEMA asignó $46 millones para el hospital. El gobernador destacó que el costo final es de $56 millones. Anticipó que el gobierno de Puerto Rico ayudará al Municipio de Vieques con el dinero restante al provisto por FEMA para hacer el hospital una realidad. De ordinario, FEMA provee un dinero para un proyecto financiando el 90%, el restante 10% le corresponde al municipio o la agencia estatal a cargo.

“De necesitar fondos adicionales, no veo obstáculo para hacerlo”, dijo el gobernador.

AFI tiene la encomienda de viabilizar la construcción de la nueva instalación de salud. Esto luego de que Pierluisi en abril pasado destinara $1 millón para el diseño del proyecto. La empresa CSA tuvo a cargo el diseño preliminar presentado en la conferencia de prensa.

El nuevo hospital de Vieques contará con servicios que hace años no se proveen a los residentes de la Isla Nena. Por ejemplo, tendrán una sala de parto, una cámara hiperbárica y clínicas externas.

La falta de servicios de salud se ha acentuado en la isla municipio, sobre todo, tras la muerte de dos menores. En enero del 2020 falleció una menor y la familia responsabilizó al gobierno por la falta de un hospital. Más reciente, en mayo murió un niño de tres años.

Pierluisi explicó que durante el primer trimestre del 2022 se completará la demolición de la estructura actual, el diseño, los planos de construcción y la preparación del terreno. Durante el segundo trimestre del 2022 comienza la primera fase de la construcción, que incluirá un helipuerto, el centro de diálisis, rayos X, cuartos de máquinas, generadores, cisternas y subestación eléctrica.

La segunda fase, que finalizará en el 2023, incluirá el edificio principal, el helipuerto, la sala de emergencias y urgencias, el centro de imágenes, farmacia y laboratorio. En el 2024 se completará el proyecto con una clínica ambulatoria, las oficinas de administración y servicios dentales, entre otros.

El gobernador explicó que por recomendación de diseñadores expertos en hospitales se determinó demoler la actual estructura porque la reparación toma más tiempo, es más costosa “y no da espacio para crecimiento” aparte de que no podía ser arreglada por fases. Además, la circulación funcional de los pacientes dentro de la instalación no cumplía con los códigos de salud y creaba un serio problema de cuidado médico para los pacientes al no haber segregación por sus respectivas condiciones.