La presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, reveló a El Nuevo Día que los fiscales a cargo de la pesquisa en contra del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, ya notificaron su determinación y ahora tienen 30 días para actuar, lo que incluiría la presentación de un informe o denuncias contra el funcionario.

La fecha en que los fiscales debían notificar a la Opfei de su determinación venció el pasado martes, indicó Cotto Vives.

“A partir del 11 de octubre, los fiscales cuentan con un término dispuesto por la Ley 2 (de la Opfei) de 30 días para presentar el informe final o presentar denuncias”, dijo.

Los fiscales Zulma Fuster Troche e Ileana Agudo están a cargo de la investigación contra el alcalde por, supuestamente, solicitar dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal que utilizó en su campaña electoral, en 2020. El fiscal especial independiente Miguel A. Colón Ortiz fue sacado de la pesquisa y despedido tras ser captado por cámaras mientras hacía gestos y muecas durante una vista preliminar contra el exsecretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado Gautier. La fiscal Fuster Troche sustituyó a Colón Ortiz.

“La fiscal notificó que terminó la investigación. Notificó cuál fue su decisión, pero que todavía se mantiene en un plano confidencial hasta tanto ocurra una de dos cosas: que la fiscal informe al Panel que no va a presentar cargos y, entonces, el Panel tendría que hacer una resolución o, en su defecto, que la fiscal le presente al Panel denuncias porque se proponga presentar cargos. Esas son las dos cosas que pueden ocurrir. Ya ella le notificó al Panel cuál era su decisión, pero no puede ser pública hasta que se materialice o el informe o la denuncia”, explicó Cotto Vives.

Agregó que Fuster Troche no podrá actuar con el caso la semana próxima porque, junto al también fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario, debe atender –el miércoles– la vista en alzada contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales.

“Hasta después del miércoles que viene, pues ella (Fuster Troche) no va a poder. Ella ya le escribió al Panel cuál era su decisión, pero no se va a poder trabajar, así que eso no sale esta semana”, recalcó.

En medio de la investigación, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) le impuso multas –ascendentes a $159,944.52– al alcalde de Ponce, así como a su comité de campaña municipal y a la tesorera de ambos, por violentar la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Irizarry Pabón pidió una reconsideración a la OCE.

Además, esta semana, presentó una ordenanza, que fue aprobada, que establece un nuevo orden de sucesión interina en el ayuntamiento, en caso de surgir una vacante en el cargo de alcalde, dejando como primera opción a la vicealcaldesa.