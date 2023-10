Al acercarse el momento en que se conocerá el resultado de la investigación que realiza en su contra la Oficina sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, defendió este miércoles la ordenanza que firmó para establecer un nuevo orden de sucesión en su municipio y que permite que la vicealcaldesa Marlese Sifre le sustituya en caso de ser suspendido.

La Legislatura Municipal de Ponce aprobó la noche del martes la ordenanza 5, Serie 2023-2024, con 12 votos a favor del Partido Popular Democrático (PPD), dos en contra del Partido Nuevo Progresista y uno abstenido del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Este alcalde está bajo una investigación de la Opfei y no sabemos cuál va a ser la determinación, que debe ser una favorable para nosotros porque tenemos la evidencia de que todo va a salir bien. Sin embargo, desconocemos si van a tomar una decisión contraria a lo que nosotros entendemos. Ante todas las alternativas, buscamos no dejar en un limbo la sucesión que tiene el Municipio de Ponce”, explicó Irizarry Pabón a El Nuevo Día.

Desde marzo, la Opfei investiga al alcalde ponceño por supuestamente solicitar aportaciones de dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo que, en parte, fue usado para financiar su campaña política en 2020.

Los fiscales especiales Manuel Núñez Corrada y Zulma Fúster Troche culminaron su investigación y preparan el informe final con sus recomendaciones, el cual debe estar listo, a más tardar, a mediados de noviembre. La ley del FEI establece que los fiscales tendrán 30 días para someter las conclusiones de su pesquisa.

“No hemos tenido ninguna notificación del FEI, hasta ahora, hacia nuestra persona o nuestros abogados. Tenemos que esperar la determinación del FEI. No nos podemos adelantar. Por lo que tengo conocimiento y la evidencia que tenemos, no debe de haber caso. Insistimos que ha sido una fabricación política, pero respetamos los procesos y los enfrentamos con total valentía”, manifestó el ejecutivo municipal.

Cambios en el orden de sucesión

La nueva ordenanza derogó el decreto (ordenanza 32, Serie 2019-2020) firmado por la exalcaldesa María “Mayita” Meléndez sobre el orden de sucesión interina para ajustarlo al Código Municipal (Ley 107 de 2020), dijo Irizarry Pabón.

Esta noche firmé la Ordenanza Número 5, Serie 2023-2024, que establece el orden de sucesión interina del Poder Ejecutivo... Posted by Luis M. Irizarry Pabón, Alcalde de Ponce on Tuesday, October 10, 2023

El nuevo orden establece una sucesión, en primera instancia, a la posición de vicealcalde(sa), seguido del administrador(a) municipal, secretario(a) municipal y, finalmente, el director(a) de la Oficina de Servicios Legales.

“Nunca es tarde para corregir esa ordenanza. Sí, lo pudimos hacer antes, pero estuvimos con mucho trabajo. No hay excusas. No se hizo, pero queríamos dejar un orden de sucesión cónsono con la ley ante cualquier eventualidad”, argumentó Irizarry Pabón.

Del mismo modo, el alcalde de Ponce recalcó que no renunciaría al cargo ante un posible encausamiento criminal por parte de la Opfei. “Hemos seguido trabajando, no nos escondemos. No vamos a renunciar, y nuestra intención es radicar para la candidatura y ser reelecto en el 2024″, apuntó.

Las personas que ocupan actualmente los primeros tres cargos que dispone el nuevo ordenamiento, la vicealcaldesa Sifre, el administrador municipal Francisco Rodríguez y el secretario municipal Edgar Avilés, fueron también señalados en una investigación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

La OCE impuso, en agosto, una multa administrativa por $36,114.20 al comité de campaña de Irizarry Pabón y otra de $86,767.06 al comité municipal del PPD en ese municipio, además de $5,650 a la tesorera de ambos comités, Damaris Suliveres Cruz, ante violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 de 2011) en cinco ocasiones.

El legislador municipal del MVC, José Hernández Lázaro, explicó que se abstuvo de la votación porque entendía que el representante del ejecutivo de Ponce y exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, no respondió sus dudas sobre la ordenanza.

“En una crisis de confianza como la que hay en Ponce en torno a las investigaciones sobre el alcalde, se debería procurar la mayor transparencia. Lo que vimos anoche (el martes) fueron varias reuniones de caucus del Partido Popular y hubo información que no se compartió con el resto de las delegaciones”, indicó Hernández Lázaro.