Algunos de los asistentes al segundo día del saludo protocolar aprovecharon este jueves el encuentro con el gobernador Pedro Pierluisi para abogar por sus proyectos y agendas –en áreas tan diversas como nombramientos, infraestructura y salud–, mientras que otros solo optaron por estrechar la mano del primer ejecutivo.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, fue de los primeros en llegar a La Fortaleza, y exhortó a Pierluisi a llenar las vacantes en su gobierno, como la Procuraduría de la Mujer.

“Los interinatos no son indefinidos. El gobernador ha dicho que algunos nombramientos no los va a realizar, que otros los va a evaluar, y mi exhortación es que todas esas plazas, en consulta con nosotros, se puedan llenar y no dejar los interinatos indefinidamente, porque no le hace bien al país”, dijo Dalmau.

Hace más de un año, la Contraloría, un cargo en el Tribunal Supremo y la Procuraduría de la Mujer están vacantes. Pierluisi ha dicho, cuando se le ha cuestionado, que no descarta llenarlas, pero recalca que es difícil cuando la Asamblea Legislativa no da paso a sus designaciones, presuntamente, por razones político partidistas.

Hoy, jueves, Dalmau rechazó el alegato del primer ejecutivo de que el 30% de sus nombramientos son rechazados por la Legislatura, siendo un ente obstaculizador. El líder senatorial ripostó que le han aprobado al gobernador 346 nombramientos y rechazado 15.

“Ese es el récord, lo demás son excusas. El gobernador ha vetado proyectos de la Asamblea Legislativa con el voto de todos los partidos, más de 120 vetos. Póngalo en una balanza. ¿Quién está obstaculizando aquí?”, cuestionó.

Dalmau ha protagonizado tres demandas contra Pierluisi y su administración por la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). En el más reciente pleito, el tribunal determinó que la presidencia de la jueza Jessika Padilla Rivera en la CEE no es un interinato.

“Le doy un recordatorio”

Entretanto, los alcaldes de Dorado y San Juan, Carlos López y Miguel Romero, respectivamente, aprovecharon el saludo protocolar para hablarle al gobernador de iniciativas que desean encaminar.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, también llevó peticiones para Pedro Pierluisi (izq.), específicamente, la aprobación de dos proyectos de su autoría, los cuales estarían próximamente en el escritorio del gobernador. (Vanessa Serra D’az)

“Traigo una carta de seguimiento, que le voy a entregar (al gobernador). Hay una nueva entrada que queremos hacer en Dorado: un puente sobre el río La Plata, paralelo al puente existente”, dijo López, dejando claro que quiere que el mandatario incluya su proyecto en su programa de gobierno. “Y que, en algún momento cercano, hagamos un anuncio”, agregó.

Mientras, Romero indicó que quiere impulsar varios proyectos pendientes con fondos del programa CDBG-DR. “Son temas que tienen que ver con las microrredes de energía renovable para San Juan. Ya los hemos estado hablando, pero aprovecho y le doy un recordatorio”, dijo.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, también llevó peticiones para Pierluisi, específicamente, la aprobación de dos proyectos de su autoría, los cuales estarían próximamente en el escritorio del gobernador.

Uno de esos proyectos, con el número 1218, busca ofrecer mayor protección a los clientes del servicio eléctrico para que no se les cobren intereses por errores en la facturación. La otra medida, con el número 1141, persigue que no se exija la firma de un líder religioso cuando una persona toma decisiones médicas. “(Se busca) que, simplemente, se respeten las creencias sinceras de todos los puertorriqueños a la hora de tomar estas decisiones”, dijo Rodríguez Veve.

“Una cuestión informal”

Por su parte, el representante penepé José “Quiquito” Meléndez y la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, dijeron –por separado– que solo acudieron a La Fortaleza para saludar al gobernador.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, dijo que no dirigió ninguna petición a Pedro Pierluisi, “porque mi comunicación con los jefes de agencia es buena”. (Vanessa Serra D’az)

“Fue, básicamente, una cuestión informal, en la que me preguntó sobre mi familia y cómo pasamos la Navidad. Obviamente, expresándole al gobernador el compromiso de continuar trabajando en equipo”, apuntó Meléndez.

Cuestionado sobre la negativa de Pierluisi a apoyar públicamente a uno de los aspirantes a comisionado residente en Washington, Meléndez dijo que “lo importante es que haya la apertura suficiente para que el pueblo estadista decida”. Además de Meléndez, Elmer Román, William Villafañe y Marigdalia Ramírez aspiran a la silla en la capital federal.

En tanto, Nazario dijo que no dirigió ninguna petición a Pierluisi, “porque mi comunicación con los jefes de agencia es buena”. Hizo hincapié en que se le recibió con mucho respeto.

El miércoles, el primer ejecutivo reanudó el acto protocolar del saludo, una tradición que se hizo por última vez bajo la administración de Luis Fortuño. Precisamente, Pierluisi recibió ayer la visita de exgobernadores y líderes religiosos. Hoy, último día del evento, fue el turno de alcaldes, jefes de gabinete y legisladores.