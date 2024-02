Ultimátum al Ombudsman: Giancarlo González da cinco días para que lo certifiquen como representante de los clientes en la AEE

El empresario Giancarlo González Ascar , quien aspira a representar a los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), notificó a la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) que, si en cinco días no revierte la decisión de rechazar su candidatura, recurrirá a los tribunales con un recurso de revisión.

“Su negativa no indica con qué factores no cumple el Sr. González. Ciertamente, no puede ser ‘Trasfondo educativo y profesional’, pues el requisito de ley es en la alternativa ‘Ingeniería eléctrica’ o ‘Administración de Empresas’”, lee parte de la misiva, que destaca que González Ascar completó, en 2002, un bachillerato en Negocios y Economía de Lehigh University y, desde entonces, se ha desempeñado en el sector privado por más de una década.