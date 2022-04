En momentos en que el país amaneció con la noticia del sexto feminicidio, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy, jueves, que está pendiente de ese caso, aunque aún aguarda por un informe para decidir si extiende o no la declaración de emergencia por la violencia de género.

“Estoy en espera de que me rindan un informe de básicamente todas las tareas pendientes que tiene el comité PARE, o sea, un informe de logros y al mismo tiempo de asuntos pendientes. Por otro lado, estoy pendiente a las estadísticas, a cada uno de estos casos que se da. Acabamos de tener otra tragedia”, dijo.

“Yo no he tomado una decisión en cuanto a si voy a extender la emergencia o no. Eso es una decisión que tengo que tomar. Obviamente una emergencia no es permanente por definición, pero esa decisión la voy a tomar antes de que expire la declaración”, abundó.

En enero del 2021, Pierluisi declaró el estado de emergencia y creó el Comité de Educación de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE). El comité está integrado por 17 miembros y tres representantes de organizaciones de violencia de género.

El próximo 30 de junio vence ese estado de emergencia.

Sobre el currículo de perspectiva de género

De otra parte, el gobernador aseguró que continúan los trabajos para poner en vigor el currículo con perspectiva de género. Defendió el cambio del nombre de perspectiva de género a “Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos”. Aún no ha entrado en vigor.

“Lo que está pasando con el Departamento de Educación es que está inmerso con una revisión del currículo que implanta el departamento y este es uno de los temas. Está en la agenda. Se está enfatizando la enseñanza de la equidad y el respeto entre todos los estudiantes y los seres humanos. Se está enfatizando en que no haya violencia, de tipo alguna. Que no haya discrimen, de tipo alguno, incluyendo por orientación sexual. Esas son mis directrices”, explicó.

“Algunos se han enfocado en la etiqueta que quieren que se diga que es un currículo de perspectiva de género. No. El currículo es el currículo del departamento y el tema se va a abordar principalmente por la vía de estos dos conceptos, equidad y respeto que están dentro de la definición de la perspectiva de género como tal. Yo he dicho, y lo repito, el nombre o la etiqueta no hace la cosa. Y algunos me dice pero por qué eliminarlo y no tener ese término ahí. Yo pienso que es para evitar controversias innecesarias. Después que estén los conceptos y se esté enseñando lo que se tiene que enseñar, vamos a evitar la polarización innecesaria”, abundó.

Dijo que él evitará que se “invisibilice” el tema de la violencia de género en momentos en que ha recibido críticas por la falta de implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas.