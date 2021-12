En vías de comenzar con la implementación parcial del Plan de Retiro Incentivado establecido en la Ley 80 de 2020, el gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy, jueves, la Resolución Conjunta del Senado 171 que ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) a tomar las medidas necesarias para ejecutar la iniciativa.

“Con la firma de este proyecto de ley reconocemos la labor que por años han brindado cientos de servidores públicos al gobierno”, sostuvo el gobernador.

No obstante, Pierluisi adelantó que -debido a “ambigüedades” en la resolución relacionadas a los plazos concedidos a la Rama Ejecutiva para implementar el Plan de Retiro Incentivado-, presentará un proyecto de ley para fijar en 60 días el período que tendrá la OGP y la ASR cumplan con sus resposanbilidades.

La RCS 171, en esencia, ordena al gobierno a solo poner en vigor la ventana de retiro vislumbrada en la Ley 80-2020 que corresponde a empleados no esenciales. Si bien el gobierno llegó a plantearle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que un total de 3,989 empleados no esenciales repartidos entre 11 dependencias gubernamentales y un total de 378 empleados no esenciales entre 16 municipios cualificaban para los beneficios de la ley, el ente fiscal entiende que solo cualifican 1,761 trabajadores que laboran en ocho dependencias y 1,482 que trabajan en 40 municipios.

PUBLICIDAD

Esta implementación parcial dejaría fuera a unos 6,584 empleados del gobierno que inicialmente habían mostrado interés en acogerse al retiro incentivado.

El goberndor sostuvo que la medida no menoscaba los derechos adquiridos de los empleados esenciales que laboran en el servicio público que también desean acogerse a un retiro incentivado.

El gobernador destacó mediante comunicaciones escritas que el estatuto busca atender algunos, sino todos, los señalamientos de la JSF en cuanto a la Ley 80. “Ahora bien, reconozco que la validez de la Ley 80 está actualmente ante la jueza Laura Taylor Swain y que la implantación de esta ley dependerá de la resolución del asunto ante los tribunales federales”, señaló el primer ejecutivo.

La JSF ha establecido que es imposible la implementación total de la Ley 80-2020 debido al impacto que tendría al Plan Fiscal.

El gobernador también convirtió en ley el Proyecto del Senado 170 que permitiría que los municipios tener mayor participación en la organización de los Mercados Agrícolas que se celebren en sus respectivos pueblos. Actualmente, es el Departamento de Agricultura, en colaboración con otras agencias públicas, el ente encargado de organizar y desarrollar estas actividades que promueven la venta de productos locales.

También dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 97 que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles a evaluar la transferencia de la antigua Escuela Felipa Sánchez Rosado, en Naranjito, a la organización sin fines de lucro “Programa del Adolescente de Naranjito, Inc., (PANI)”.