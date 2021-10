En medio de fuertes cuestionamientos a la contratación que medió para la creación de un sistema que interconecta digitalmente las agencias del gobierno, el gobernador Pedro Pierluisi anunció este martes el lanzamiento de la plataforma IDEAL, que permitirá que el ciudadano no tenga que acudir físicamente a una agencia para buscar una certificación o un servicio.

La plataforma, cuyas siglas son por Identificación Electrónica de Acceso en Línea, es responsabilidad del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS, por sus siglas en inglés), que contrató a una empresa para su confección.

Este asunto en particular ha sido cuestionado públicamente porque el director de PRITS, Enrique Völckers Nin, otorgó para la tarea dos contratos al dueño de una empresa que formó parte del equipo de trabajo de una compañía privada que fundó el funcionario, llamada Tercer Piso.

La empresa contratada, Code Dog Technology Group LLC, recibió un primer contrato por $896,300 y luego otro ascendente a $755,000. A preguntas de El Nuevo Día sobre cuánto en total costó la plataforma, Völckers Nin se limitó a decir que del primer contrato “se consumieron $747,000″ y luego se le renovó el contrato en agosto “para continuar con la fase 2 de la plataforma”.

Rechazó que se haya tratado de un fraccionamiento de contratos, una práctica cuestionada públicamente en el gobierno por décadas porque tiene la finalidad de otorgar grandes cantidades en fondos públicos en pedazos.

Por otro lado, el funcionario no descartó que haya una tercera contratación a la empresa, creada el 13 de diciembre de 2020, diez días después de que el gobernador nombrara a Völckers Nin director de PRITS.

El funcionario aún no ha sido confirmado en el puesto por la Legislatura, luego de que fuera renominado por el gobernador, ya que en junio pasado el Senado no actuó sobre el nombramiento. Uno de los escollos que confrontó Völckers Nin fue el contrato a Code Dog, propiedad de Juan Manuel Aguiar González.

Aún así Völckers Nin, ante múltiples preguntas sobre el tema, defendió la contratación de la empresa y rechazó que hubiese favoritismo o conflicto de interés.

“Esta persona no trabajó conmigo ni tampoco fue empleado ni socio mío en la empresa privada. No hay un conflicto porque esto no es una persona. Este equipo de trabajo, que es representado por esta persona (Aguiar González), tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo (el trabajo)”, sostuvo Völckers Nin, quien además se mostró despreocupado de que estas contrataciones le causen problemas en su confirmación al cargo.

Völckers Nin fundó, en 2006, la empresa Tercer Piso, dedicada a ofrecer servicios de informática y tecnología. En esa compañía, Juan Manuel Aguiar González era el ingeniero de programas (software), Nannette Martínez era directora digital y Michelle Cabiya fungía como directora de proyectos. El trío trabaja ahora con Völckers Nin en PRITS.

El funcionario indicó que la relación con Aguiar González es “a través de diferentes proyectos que hemos colaborado juntos”. Agregó que la plataforma recibirá mantenimiento por PRITS.

No precisó al momento cuántas y a qué empresas se les solicitó propuestas o estimados para hacer la plataforma IDEAL. Posterior a la conferencia de prensa del gobernador proveyó un listado que incluyó, además de Code Dog, a las empresas Nagnoi, TreuNorth Corporation e Insys.

Durante la conferencia de prensa, el primer ejecutivo precisó que las agencias de gobierno conectadas a la plataforma IDEAL son los departamentos de Hacienda, Estado, Transportación y Obras Públicas, Trabajo, Estado, el Negociado de la Policía, la Administración de Servicios Generales, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales.

“Con la aplicación de interoperabilidad IDEAL se terminan de una vez y por todas los obstáculos administrativos ya que el gobierno no le pedirá al ciudadano documentos que tiene en su poder al momento de hacer una transacción. Las personas no tienen tiempo que perder y en mí administración nos hemos propuesto ser más eficientes y efectivos”, dijo Pierluisi.

“IDEAL es una identificación electrónica de acceso en línea que conecta a la mayoría de las dependencias gubernamentales. Elimina la necesidad para hacer gestiones con el gobierno. Se convierte ahora en una herramienta digital para servirle al pueblo más eficientemente”, abundó.

Precisó que entre los documentos que podrá obtener el ciudadano a través de IDEAL está la certificación negativa de pensión alimentaria.

Indicó que estableció el término de 30 días para que todas las agencias de gobierno estén integradas a la plataforma IDEAL. Adelantó que ya la Oficina de la Contralora, ASEM, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y el Departamento de Agricultura, entre otras dependencias del gobierno, recientemente tomaron el curso para integrarse a IDEAL.

IDEAL surge por una directriz del gobernador a PRITS mediante una orden ejecutiva (2021-007) del 4 de febrero. El decreto ordenó a PRITS “desarrollar el sistema de interoperabilidad como nuestra política pública”, indicó Pierluisi.

La plataforma solicita al ciudadano una información personal básica para poder acceder a sus datos. Pide el nombre completo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, número de licencia o identificación de Puerto Rico, número de registro de comerciante (si aplica), número de teléfono o correo electrónico.

El director de PRITS destacó que no todo el personal de cada agencia conectada a IDEAL manejará la plataforma, sino que serán empleados seleccionados por el jefe de la agencia.

En la plataforma se pueden solicitar información de manera individual o como una empresa, especificó Völckers Nin. Si el ciudadano no cumple con los criterios para que se le otorgue la certificación, deberá acudir a la agencia, precisó.