Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobierno de Jenniffer González presenta demanda para cancelar contrato de LUMA Energy

El recurso fue presentado ante el Tribunal de San Juan por la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y la AEE

11 de diciembre de 2025 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González.
La cancelación del contrato de LUMA Energy fue una de las principales promesas de campaña de la gobernadora Jenniffer González. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El gobierno de Jenniffer González presentó este jueves una demanda, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para dejar sin efecto el contrato vigente con LUMA Emergy, que transfirió al consorcio la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

RELACIONADAS

El recurso se centra en la alegada invalidez de una carta suscrita por funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi y directivos de LUMA Energy, el 30 de noviembre de 2022, para extender indefinidamente el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución y los términos suplementarios pactados de manera temporal mientras se dilucidaba el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aún inconcluso.

“La Carta-Extensión, de fecha 30 de noviembre de 2022, es nula, inválida y carente de efecto jurídico, por haber sido suscrita sin la autorización válida de la Junta de Directores de la P3 (Autoridad para las Alianzas Publico Privadas, AAPP), sin Certificado de Cumplimiento Energético, sin aprobación legislativa o ejecutiva, por contener cláusulas prohibidas bajo el Código Civil y por ser contraria a la ley, la moral y el orden público”, indica la demanda de 38 páginas.

Lee aquí la demanda:

Demanda contra LUMA Energy by El Nuevo Día

En un mensaje televisado, transmitido por la página en Facebook de La Fortaleza, la gobernadora precisó que además de la demanda se presentó una certificación

"

De momento, no había sido posible obtener comentarios del consorcio privado.

El recurso, en el que la AAPP y la AEE figuran como demandantes, plantea que, al momento de llevarse a cabo la votación para aprobar la extensión del contrato, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP, se abstuvieron de votar y, por ende, no procedía la contratación de LUMA porque la Ley de Alianzas Público Privadas estipula que, si uno o ambos representantes no favorecían el acuerdo, no procedía.

Además, el gobierno argumenta que tampoco procede porque no impuso métricas claras de cumplimiento por parte de LUMA ni fecha definida de vencimiento, lo que implica un contrato abierto.

La mandataria, así como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, habían anticipado que la cancelación del contrato con el consorcio comenzaría antes que finalizara este año.

En entrevista con El Nuevo Día en noviembre, la gobernadora recalcó que el próximo año debía completarse la cancelación del contrato con el consorcio, un proceso que, recalcó entonces, seguía siendo su “prioridad”.

La cancelación del contrato de LUMA Energy fue la punta de lanza que usó la gobernadora desde la contienda primarista, en la que enfrentó a Pierluisi, hasta la elección general en noviembre del año pasado.

Prometió crear la figura del zar de Energía, lo que hizo mediante orden ejecutiva, y el puesto recayó sobre el exdirector de la AEE Josué Colón, a quien también designó jefe de la AAPP.

En diciembre de 2024, previo a llegar al poder, la gobernadora dio vida al Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, que estudiaría a fondo cómo rescindir el contrato y buscar posibles operadores.

Aunque no ha mencionado nombres, González ha dicho públicamente que, al menos, tres compañías estadounidenses están interesadas en sustituir a LUMA Energy.

Tags
LUMA EnergyJenniffer GonzálezPedro Pierluisi
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: