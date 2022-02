El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, afirmó este martes que las ausencias de bomberos seguirán en escalada ante la molestia que hay por el salario y el retiro inadecuado.

Precisó que, al menos, tres estaciones de bomberos ubicadas en Ciales, Vega Baja y Morovis tuvieron que cerrar hoy ante la ausencia de funcionarios.

“En la medida que no haya bomberos o que no hayan para relevar sigue ocurriendo”, dijo.

Sostuvo que mañana, miércoles, se reunirán en La Fortaleza, a las 10:00 a.m. con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, quien escuchará los planteamientos de los bomberos.

Tirado dijo que los bomberos exigen una mejor alza salarial y mayores beneficios al retiro.

“Los bomberos saben que han declarado un ”red flu“ en todas las estaciones. Exigen un mejor aumento al que el gobierno les otorgó, un aumento como el de los policías de cerca de $1,200″, comentó.

Cuestionó por qué igualmente no se le dio a los bomberos una equiparación de 50% de su salario como se hizo con los miembros del Negociado de la Policía.

“El gobierno se fue negoció y se excluyó a los bomberos aunque están en el Departamento de Seguridad Pública (DSP). Los bomberos trabajan en unas condiciones igual que los policías, pero ganan $1,000 menos en el salario base en comparación con la Policía”, argumentó Tirado.

De acuerdo al plan de ajuste a la deuda, los bomberos tendrán un aumento un alza salarial para julio del 2023 de $1,500 anuales.

“El salario base de los bomberos es de $1,500. Desde (la gobernadora) Sila (Calderón) no se revisa la escala. Lo que estamos pidiendo es que somos integrantes del DSP y creemos que si se hace justicia para uno hay que hacer justicia para otros”, agregó Tirado.

La secretaria de la Gobernación reaccionó, por escrito, al planteamiento de Tirado no sin antes recalcar que La Fortaleza permanece abierta al diálogo.

“El día 19 de enero recibimos una carta de parte del Sindicato de Bomberos solicitando una reunión para discutir ‘la posibilidad de unir al llamado retiro digno, que están trabajando con la Policía, a unos 280 bomberos que tendrían la oportunidad de acogerse a dicho retiro. Reconociendo la importancia del tema y el compromiso del gobernador, Pedro Pierluisi con nuestros servidores públicos , al día siguiente nos comunicamos con su presidente, José Tirado García, para pautar la reunión con fecha del día 2 de febrero”, relató.

“En el día de hoy nos comunicamos nuevamente con Tirado para confirmar la reunión ya pautada desde mediados de enero y adelantar la hora de la misma debido a conflictos en mi agenda. El objetivo inicial de esta esta reunión, en ningún momento responde al reciente reclamo relacionado al aumento de salario, sin embargo, y como me he expresado consistentemente, los canales de comunicación con el gobernador y esta servidora, siempre están abiertos para escuchar y buscar soluciones en beneficio de nuestros servidores públicos y mañana no será la excepción. Una vez más quisiera reiterar que respetamos el derecho que tienen todos a la libre expresión, y exhortamos a que siempre, la primera alternativa sea el diálogo constructivo”, agregó.