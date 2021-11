Mientras el gobernador Pedro Pierluisi dejó ayer al descubierto su molestia por la posibilidad de que los policías se ausenten en masa nuevamente, los miembros de la Uniformada aguardan porque él se exprese contundentemente respecto a cuál es el plan o los pasos a seguir para proveerles un retiro digno, dijeron líderes sindicales de la Policía.

Aunque desde la semana pasada trascendió que los policías podrían nuevamente no presentarse a trabajar usando su licencia de enfermedad, tal y como lo hicieron el fin de semana de Halloween, Pierluisi reaccionó ayer diciendo que esperaba que tal acción “no se repita”.

“El deber de la Policía es sagrado. El deber de defender la vida y la propiedad en Puerto Rico es sagrado. Así que yo espero que eso no se repita, porque definitivamente estamos defendiendo a los policías y poniendo la acción donde está la palabra”, sostuvo en un tono firme y molesto, para de inmediato detallar que ha cumplido con el pago de horas extras, con darles equipo y aumentarles el salario a los policías.

Pero los líderes sindicales entienden que el gobernador no ha actuado para atender el único reclamo policial: un retiro digno.

“Hay unos derechos que los policías tienen. Hay situaciones que pueden provocar que el policía se sienta indispuesto para realizar sus labores. Tienen unos derechos. Si hay molestia de parte del gobernador de que eso pueda volver a ocurrir (ausentismo masivo), lo correcto es atajar la problemática con acción”, dijo el presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Ismael Rivera Román.

“El gobernador ha tenido F por la manera en que ha manejado el asunto. Cada vez que él se pone decir que se han pagado las horas extras que se ha comprado equipo, lo que hace es echarle gasolina al fuego porque nadie está reclamando eso. El policía no quiere escuchar eso”, sentenció.

Por su parte, Fernando Soler, presidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol), hizo un llamamiento al gobernador para que anuncie qué hará.

“Que les hablen de frente a los policías y no los engañen con promesas que verdaderamente no darán fruto”, sostuvo no sin antes reconocer que por las redes sociales se habla de la posibilidad de ausentarse en masa y se debate la fecha.

Agregó que los policías retirados no quedaron satisfechos con la feria de servicios que ofreció ayer el gobierno en el Centro de Convenciones porque solo se les proveyó orientación en vez de ayudas tangibles.

Entretanto, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, hizo una encuesta digital para saber cuántos oficiales se acogerían al retiro para diciembre de implementarse la Ley 81-20, a la que no dio paso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El comisionado no estuvo disponible para entrevista.

El Nuevo Día supo que mientras los legisladores novoprogresistas aguardan porque la JSF actúe y pida al Tribunal Federal la anulación de la Ley 81-2020, los populares trabajan legislación para mejorar el retiro de los policías.