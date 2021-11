El gobernador Pedro Pierluisi dejó las puertas abiertas a un reclamo del Frente Unido de Policías (FUPO) para que se trabaje un nuevo estatuto que asegure un retiro digno para los Uniformados, más allá de que el gobierno solo abogue por la Ley 81-2020 ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Eso está en curso y lo estaremos anunciando en su momento. La idea es que tengan un retiro digno. Hay muchas maneras de lograr eso. Hay conversaciones con la Junta. La Junta está receptiva porque ciertamente si hay un sector de nuestros servidores públicos que tenemos que asegurarnos de que tengan un retiro digno son los policías porque no cotizaron para el Seguro Social. Comenzaron a cotizar el año pasado”, apuntó el primer mandatario.

En agosto de 2020, mientras Wanda Vázquez Garced era la gobernadora, la Legislatura, dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó la Ley 81 de ese año, llamada “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía”. La legislación pretendía revertir algunos de los recortes que le aplicaron a las pensiones anuales de los jubilados de la Policía. Sin embargo, la JSF frenó la aplicación de la medida, por considerar que incumplía con el Plan Fiscal certificado.

El presidente de la FUPO, Diego Figueroa explicó a El Nuevo Día que la medida fue pensada inicialmente solo para los policías tras un compromiso entre Vázquez Garced y la Junta. La pieza legislativa fue presentada en el Senado, presidido por Thomas Rivera Schatz, recordó.

Sin embargo, destacó que al estar bajo escrutinio en la Cámara de Representantes y tomando en consideración que era año electoral se le introdujeron enmiendas para que el proyecto cobijara no solo a los policías, sino también a los bomberos, los oficiales de custodia y los paramédicos.

“Cuando la ley fue aprobada por la gobernadora y llegó a la Junta, la rechazaron porque ese no fue el acuerdo. Ya se había hablado con la Junta, con el presidente de entonces, (José Carrión) para aprobarlo. Pero por la política todo se vino abajo”, sentenció Figueroa.

“En ese entonces había primarias y cogieron el proyecto y le montaron más (beneficiarios). Ahí se malogró todo lo que tenía que ver con la Policía. Cuando ese proyecto llega a Natalie Jaresko dice ‘no, eso no va. Ese proyecto no tiene forma y manera de ser. Eso cuesta mucho. Eso no va’. O sea, jugaron a la política y destruyeron el proyecto de la Ley 81″, agregó.

El líder del gremio de los policías precisó que el acuerdo con la JSF incluía que el dinero para subvencionar el retiro de los policías vendría de las máquinas tragamonedas, pero en la discusión legislativa se agregaron los posibles ingresos para otros sectores, incluyendo los municipios.

“Pero todo eso se fue al vacío”, dijo Figueroa.

Asimismo, calificó como un engaño el que a estas alturas el gobierno argumente que acudirá ante la JSF para que reconsidere la Ley 81-20 o que alegue que ese es el vehículo para que los policías accedan a un retiro digno.

“A la Policía no se le puede seguir engañando, seguir manipulando, seguir jugando como si fuera un juego de baloncesto”, dijo Figueroa.

“Pierluisi no puede seguir ese mismo derrotero porque su discurso y su exposición es lo mismo que los que le antecedieron. Tampoco el policía puede estar detrás de los político partidistas. Tiene que buscar alianzas con todos los políticos porque el policía es un funcionario diferente a cualquier otro que se debe a un pueblo y no se puede dejar usar por ningún gobierno”, agregó.

Exigencia de voluntad política

El gobierno tiene pautada una reunión con la JSF para el 18 de noviembre con el fin de atender el retiro para los policías.

“La Junta no tiene nada que decir sobre ese proyecto. Ya la Junta habló. La única salida es una nueva ley únicamente para la Policía. La reunión tiene que ser para hablar solo de policías. La Ley 81 no tiene razón de ser ya”, afirmó Figueroa, quien exigió voluntad política puesto que reconoce que al excluir de un retiro digno a otros servidores públicos habrá un costo político.

Precisó que excluyendo a los bomberos, los oficiales de custodia y los paramédicos de cualquier ley concerniente a retiro, le crearía más problemas al gobierno.

“Al ver que los están sacando de la Ley 81, lo van a ver como una traición y se le van a paralizar las cárceles, los bomberos y las emergencias médicas. Entonces, la situación es peor todavía. Tienen un problema político y económico que no saben cómo atenderlos”, sentenció el líder sindical.

Figueroa dijo que los policías están actualmente “en un punto de no regreso”, pero reconoció que también están divididos “porque no hay nadie que le hable con la verdad”. Líderes sindicales de los policías, incluyendo la FUPO y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) han confirmado que los policías ya organizan otras manifestaciones -similares a las que realizaron el pasado fin de semana- con el fin de continuar exigiendo un retiro digno, confirmaron líderes gremiales.

“Los policías se van a seguir indignando más en la medida que sepan que esto es un engaño político”

No a nuevos paros

Pierluisi se mostró confiado en que no habrá más paros de los policías, quienes el pasado fin de semana se hicieron sentir al ausentarse masivamente.

“Esperemos que no porque se están atendiendo sus reclamos y lo vamos a seguir haciendo dentro de los recursos existentes. Y las conversaciones con la Junta siguen. Los mismos gremios tienen conversaciones directas con la Junta y nosotros también. Vamos a mantenernos positivos. A nadie le conviene un paro”, sostuvo.