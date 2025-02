Domenech precisó que la JSF no entregó copia del plan fiscal al gobierno hasta tarde en la noche del martes. Horas antes, Mujica sostuvo una reunión con el zar de Energía , Josué Colón , en la que, según el director de la Aafaf, solo se abordaron elementos generales del plan . Este miércoles, Colón no estuvo disponible para entrevista.

“No son datos del gobierno”

“En cualquier entrega de documentos por un ente tercero, para cosas fiscales, tú validas que la información sea correcta, que no sea un escenario irreal o descabellado. Eso no está aquí porque ellos hicieron un ejercicio nunca antes visto de no validar la información que se les proveyó por operadores privados. Estos no son los datos del gobierno, sino operadores privados”, puntualizó Domenech.