27 de octubre de 2025
NoticiasGobierno
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican fondos para mantener el beneficio del PAN durante la primera semana de noviembre

El Departamento de la Familia identificó recursos económicos para continuar proveyendo el servicio

27 de octubre de 2025 - 9:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cierre del gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre, es ahora el segundo más largo registrado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
richard.colon@gfrmedia.com

La Fortaleza aseguró que el Departamento de la Familia identificó fondos para mantener el Programa de Apoyo Nutricional (PAN) por lo menos durante la primera semana de noviembre.

“Gracias a la eficiencia y buena administración de fondos por parte del Departamento de la Familia, ya se cuenta con recursos económicos para suplir la necesidad del PAN durante la primera semana de noviembre”, expresó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech mediante declaraciones escritas y tras el anuncio del gobierno federal sobre la falta de fondos para continuar las ayudas federales para alimentos a partir del 1 de noviembre.

“La seguridad alimentaria es una prioridad para la gobernadora Jenniffer González Colón y su administración, la que está trabajando para mitigar cualquier eventualidad que surja por este cierre de gobierno federal y brindarle el bienestar a nuestra gente”, aseguró Domenech además.

El nuevo aviso se produce después de que la administración de Donald Trump dijera que no utilizaría aproximadamente $5,000 millones en fondos de contingencia para mantener los beneficios a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como SNAP, fluyendo hasta noviembre. Ese programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

“En resumen, el pozo se ha secado”, dice el aviso del USDA. “En este momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado”.

El cierre del gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre, es ahora el segundo más largo registrado. Si bien la administración republicana tomó medidas previas al cierre para garantizar que los beneficios de SNAP se pagaran este mes, el recorte ampliaría el impacto del estancamiento a una franja más amplia de estadounidenses, y algunos de los más necesitados, a menos que se encuentre una resolución política en pocos días.

Tags
Breaking NewsDepartamento de la FamiliaPAN
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
