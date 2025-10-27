Identifican fondos para mantener el beneficio del PAN durante la primera semana de noviembre

La Fortaleza aseguró que el Departamento de la Familia identificó fondos para mantener el Programa de Apoyo Nutricional (PAN) por lo menos durante la primera semana de noviembre.

“Gracias a la eficiencia y buena administración de fondos por parte del Departamento de la Familia, ya se cuenta con recursos económicos para suplir la necesidad del PAN durante la primera semana de noviembre”, expresó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech mediante declaraciones escritas y tras el anuncio del gobierno federal sobre la falta de fondos para continuar las ayudas federales para alimentos a partir del 1 de noviembre.

“La seguridad alimentaria es una prioridad para la gobernadora Jenniffer González Colón y su administración, la que está trabajando para mitigar cualquier eventualidad que surja por este cierre de gobierno federal y brindarle el bienestar a nuestra gente”, aseguró Domenech además.

El nuevo aviso se produce después de que la administración de Donald Trump dijera que no utilizaría aproximadamente $5,000 millones en fondos de contingencia para mantener los beneficios a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como SNAP, fluyendo hasta noviembre. Ese programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

“En resumen, el pozo se ha secado”, dice el aviso del USDA. “En este momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado”.