Las métricas que el Negociado de Energía elaborará para evaluar el desempeño de Genera PR y decidir si la empresa produjo “ahorros” en su función a cargo de la generación de energía aún no están listas, pero el presidente del organismo, Edison Avilés, anticipó que se tratará de comparativas directas con los gastos en que ha incurrido la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De acuerdo con el contrato anunciado el miércoles por el gobernador Pedro Pierluisi, además de la suma base de $22.5 millones, Genera PR será elegible a incentivos ascendentes a $100 millones anuales que serán proporcionales a los hipotéticos ahorros en su operación, que a su vez se dividirían a partes iguales entre el consorcio y los consumidores.

“El mecanismo que utiliza la Autoridad va a ser la base, y cualquier cambio con relación al mecanismo que utiliza la Autoridad, que ellos utilicen y produzca ahorros, ese diferencial será el utilizado para esa compensación que establece el contrato”, sostuvo Avilés tras salir de una vista senatorial a la que acudió junto al resto de los comisionados del Negociado de Energía.

En la audiencia de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado, presidida por Javier Aponte Dalmau, Avilés precisó que la AEE cuenta este año fiscal con un presupuesto de $1,200 millones para la compra de combustible y de energía, que son los factores determinantes en los ajustes trimestrales de la tarifa. Genera PR entrará en funciones el 1 de julio, al inicio de año fiscal 2023-2024.

“Posiblemente, $800 millones (están destinados) a compra de combustible. Ese es el número que debemos utilizar para (calcular) los ahorros”, dijo Avilés a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago. El presidente del Negociado insistió que el mecanismo formal para definir los ahorros que consiga Genera PR se establecerá mediante un reglamento que se promulgará antes del 1 de julio.

La empresa “por disposición del contrato, nos tienen que someter un plan de compra de combustible y, en las reconciliaciones, tenemos que analizar cuál hubiese sido el esquema bajo el cual la Autoridad hubiese comprado y el esquema por el que ellos compraron para entonces darles el incentivo que se merecen y pasarle el ahorro al consumidor”, agregó el funcionario en la vista.

Ante las dudas que ha levantado el hecho de que New Fortress Energy (NFE), matriz de Genera PR, es uno de los suplidores de gas natural de la AEE, el gobierno ha planteado que, a futuro, una entidad externa, seleccionada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), estará a cargo de administrar cualquier licitación en la que esta empresa desee participar. De no ser el caso, Genera PR estaría a cargo del proceso competitivo.

El contrato de $1,500 millones de NFE con la AEE para el suministro de combustible expira en marzo de 2024, pero tiene una cláusula que permitirían ejecutar tres extensiones de cinco años cada una, terminando en el 2039, seis años después del fin del acuerdo con Genera PR. Avilés afirmó que la entidad que escoja la AAPP para adjudicar licitaciones donde participe NFE igualmente pasará juicio sobre las posibles extensiones del contrato de suplido.

“Lo que sugiera ese tercero es lo que se va a hacer sobre cualquier controversia que conlleve, acarree o resulte en la posibilidad de un conflicto de interés”, dijo el presidente del Negociado de Energía a la prensa.

De otra parte, Avilés insistió que el contrato otorgado a Genera PR por 10 años es consistente tanto con las leyes 120-2018 y 17-2019, que guían la política pública energética, como con el Plan Integrado de Recursos (PIR), documento que rige el manejo de la infraestructura existente con miras a cumplir, entre otros elementos, con las metas de energía renovable.

En ese sentido, Avilés esbozó la teoría legal de que la transacción recién consumada no violenta la prohibición de que se vendan, dispongan o cedan todos los activos de generación de la AEE a un solo contratante, contenida en la Ley 120. La Ley 17, por su parte, impide a un privado “controlar” el “50% o más de la capacidad de los activos de generación”.

“Genera (PR) no está adquiriendo activos de la AEE, está operando y manteniendo los activos. Por lo tanto, se está colocando en los zapatos de la AEE. Si esa disposición no le aplicaba a la AEE, no le aplica a Genera”, dijo Avilés. La Ley 17 estipula que la prohibición de “controlar” más de la mitad de los activos aplica a todas las empresas de servicio eléctrico “con excepción de la Autoridad”.

Durante la vista pública, los comisionados recalcaron que, a lo largo de los próximos 10 años, Genera PR deberá ir decomisando unidades generatrices según lo dicte el PIR. No obstante, Avilés reconoció que probablemente al final del término todavía habrá unidades de generación fósil en operación, toda vez que el 100% de energía limpia está previsto para 2050.

“Si en 2033 todavía hay plantas legadas de la AEE generando porque no entraron las renovables y no se dio lo que se esperaba, habría que sentarse con (Genera PR) y renegociar o sacar un nuevo proceso (de licitación)”, dijo Avilés.

El sistema energético –que actualmente se suple en cerca de 4% de fuentes renovables– ya incumplió con la meta de 20% de energía limpia estipulada para 2022, y aún tiene pendientes objetivos intermedios de 40% en 2025 y 60% en 2040.