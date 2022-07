Para el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, así como otros líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobierno de Puerto Rico no debe hacer negocios con la empresa Global Ports Holding Plc (GPH) para administrar el puerto de cruceros en la capital si, en efecto, uno de sus principales accionistas es un banco ruso como ha trascendido.

“Si es correcto que esa corporación tiene, como parte de sus accionistas un banco ruso, pues yo creo que el negocio se acabó. Eso está claro. Si hay un banco ruso, hay que decirle ‘spasibo, poka’. O sea, ‘gracias, pero adiós’”, apuntó el alcalde bayamonés a preguntas de El Nuevo Día.

Abundó que el gobierno, además de considerar si hay o no involucrado un banco ruso, debe verificar su situación financiera. GPH, de acuerdo a un informe financiero no auditado, tenía pérdidas por unos $25.5 millones. Para el 2019, la empresa registró ingresos totales de $117.9 millones, pero luego del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortizar sus obligaciones, lo que en inglés se conoce como EBITDA y no se considera bajo metodología contable, perdió $15.2 millones. Hasta marzo pasado, la deuda bruta de GPH rondaba $598 millones.

“Dos años después, con la pandemia, más a o menos los pasajeros han bajado 2.4 millones. Debo entender, entonces, que las pérdidas son mayores. Pues esa situación financiera hay que observarla detenidamente para asegurarnos de que eso no sea un problema serio”, afirmó Rivera Cruz.

Además, sugirió al gobierno debe analizar quiénes son los cabilderos, quiénes componen la corporación y si hay algún conflicto de interés o hay alguna compañía o persona vinculada al gobierno de Puerto Rico que tenga participación.

“La tasación que se haga sobre la propiedad tiene que ser una clara, transparente y que realmente valore ese recurso que tiene Puerto Rico”, dijo Rivera Cruz.

De materializarse una alianza público privada entre GPH y Puerto Rico sería para administrar los muelles de crucero de la bahía de San Juan.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el gobierno continúe con la negociación, el alcalde enfatizó “si es verdad, que hay un banco ruso, se acabó la negocio”.

“Si no hubiese un banco ruso, entonces hay que tomar en consideración todos los puntos que acabo de mencionar”, agregó.

Dejó claro que “las privatizaciones no son malas si se trabajan adecuadamente”.

De acuerdo con información publicada por este medio, GPH tiene entre sus principales accionistas a VTB Bank, uno de los bancos rusos sancionados por Estados Unidos como resultado de la invasión de Rusia a Ucrania.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), adscrita al Tesoro estadounidense, prohibió a cualquier individuo, entidad o subdivisión gubernamental efectuar cualquier transacción o negocios con empresas establecidas o con nexos en Rusia. Sberbank y VTB Bank, propiedad del gobierno ruso y dos de los bancos más grandes de ese país encabezan la lista de entidades sancionadas.

Por su parte, el expresidente del Senado y portavoz del PNP en ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que “parte de la negociación sería escudriñar, por completo, todos los elementos”.

Mientras que su contraparte en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que desde el atentado terrorista del 9/11 el gobierno federal exige que los puertos no pueden estar en manos extranjeras.

“Por lo tanto, tendría que pasar también el cresol de la Agencia Nacional de Seguridad cualquier tipo de contratación por la posible privatización de un muelle por donde entrarías bienes en caso de una situación de emergencia”, destacó Méndez.