El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, no cierra la puerta a una posible renominación para ese cargo, algo que aseguró no se le ha planteado, pero que tampoco descarta puesto que aún tiene como meta llegar al Tribunal de Apelaciones.

“Si eso ocurriera (una renominación a la presidencia de la CEE), tendría que ver bajo qué términos me lo solicitan porque realmente luego de la decisión del Supremo (sobre la jefatura del ente electoral) dejé de pensar en cuándo y quién me iba a sustituir porque tengo muchas tareas para preparar la CEE para el evento del 2024″, dijo Rosado Colomer en entrevista con El Nuevo Día.

Tan reciente como ayer el Tribunal Supremo acogió el recurso presentado por el partido Proyecto Dignidad argumenta que Rosado Colomer y Jessika Padilla Rivera deben salir de la jefatura de la CEE luego que sus términos vencieran en verano. Rosado colomer no se expresó sobre ese particular.

PUBLICIDAD

Los términos de Rosado Colomer y Padilla Rivera para dirigir la CEE culminaron el pasado 30 de junio. Sin embargo, han tenido que permanecer al mando del organismo electoral luego de que los comisionados electorales no alcanzaran un acuerdo sobre el tema y que la Legislatura no actuara sobre nombramientos que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi.

Posteriormente, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional el que ese foro tuviese que escoger la nueva jefatura de la CEE como lo establece el Código Electoral. La demanda la presentó el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Luego de todos esos tropiezos, Pierluisi ha optado por no designar a ningún otro juez o jueza para presidir la CEE. Ha dicho que Rosado Colomer y Padilla Rivera están ocupando los cargos. Pero Proyecto Dignidad presentó una demanda judicial argumentado que concluida la sesión legislativa sin que llegara a un acuerdo sobre nombrar nuevamente a Rosado Colomer y a Padilla Rivera para dirigir la CEE, o realizar nuevas designaciones, “los puestos de presidente y presidenta alterna de la CEE quedan vacantes y así se solicita a este Honorable Tribunal que lo declare mediante sentencia”.

También pidieron que se declare nula o inválida cualquier decisión que hayan tomado después de que caducara su término en la CEE.

Piedras en el camino

Rosado Colomer, a preguntas de este medio, dijo que si es renominado, tendría que considerar varios asuntos. Por ejemplo, destacó que por su término como juez vencer en el 2023, solo hasta esa fecha puede estar a cargo de la CEE. Padilla Rivera, dijo, en cambio puede estar más tiempo. El término de Padilla Rivera a la Judicatura culmina en junio del 2019. Sin embargo, el Código electoral limita su posible jefatura en la CEE a solo 30 días en ausencia de un presidente.

PUBLICIDAD

“No quisiera rechazar la posición sin tener un panorama completo, pero uno de los elementos que pesaría en mi decisión es el primero de diciembre de 2023″, dijo Rosado Colomer.

Igualmente, mostró sus reservas en quedarse capitaneando la CEE tan cercano a las elecciones del 2024 para que luego sea imperativo un cambio de mando.

“Sería extender a una posición muy cercana… recuerda que la primaria es en junio. Todos esos elementos los tienen que tomar en consideración. Yo estoy aquí hasta que consigan al sustituto”, dijo Rosado Colomer.

Cuestionado si interesa aún ser juez del Apelativo pese a que, al parecer, no tiene aval para ello en el Senado, Rosado Colomer respondió: “la contestación es sí. A mí la aspiración al Tribunal de Apelaciones sigue estando ahí. Si lo logro o no, no lo sé. Pero sí es una aspiración y no ha cambiado. Eso, para mí, no ha variado”.

Aseguró que no ha recibido acercamiento alguno en esa dirección del liderato legislativo o del gobernador.

“Mi solicitud está en la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza, pero fuera de eso… acercamiento de eso no ha habido ninguno. Puedo yo especular que todo eso está relacionado al tema de que no se ha conseguido en sustituto y quizás vamos uno a la vez”, dijo.

“La esperanza es lo único que no se pierde”

“Yo creo que la esperanza es lo único que no se pierde. No creo que uno debe amilanarse. Ante los retos uno debe tener una meta y a veces las cosas se dan y otras no se dan”, agregó sobre la posibilidad de que los senadores no lo respalden en sus aspiraciones.

PUBLICIDAD

“Yo espero que en algún momento quien crea que yo no debo estar en el Apelativo evalúe mi ejecutoria desde un punto de vista objetivo y me puedan decir en qué fallé. Puedo entender algunas razones que van más allá que tienen que ver con la forma en que uno trabaja”, abundó.

El Nuevo Día supo que el gobernador podría estar haciendo designaciones a la jefatura de la CEE en enero próximo cuando comience la sesión legislativo, pero primero debe auscultar qué jueces u juezas están dispuestas a levantar su mano sin que haya garantía alguna de que el Senado siquiera considerará sus nombramientos.

Cambios fuera de líneas partidistas

Entretanto, Rosado Colomer sigue con los cambios administrativos en la CEE. Uno de los más criticados, a nivel interno, fue la designación de Jenifer Burgos Meléndez como directora de Servicios Auxiliares y Planta Física, una nueva posición que aún aguarda por el aval de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Burgos Meléndez es popular y es la esposa de Obed Rojas Hoffmann, uno de los principales asesores del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

Rosado Colomer rechazó que ese nombramiento busque congraciarse, de alguna forma, con los populares en aras de quedarse al mando de la CEE o lograr acceso al Apelativo.

“Reconozco la labor de esa joven. No creo que Tatito tenga autoridad para nominaciones al Apelativo. Que lástima porque a esa persona (Burgos Meléndez) le reconocí su alto grado de compromiso con la institución. Le reconocí que llevó a cabo y dirigió tareas importantes en eventos que no eran afines con su ideología y eso me permitió concluir que ella debía tener el cargo para el cual yo le di el ascenso”, apuntó Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

El ascenso de Burgos Meléndez conlleva un alza salarial de $2,000 al mes, supo este medio.

“Es una lástima que tengamos una persona que demuestre capacidad para ejecutar trabajo más allá de líneas políticas y que cuando se le reconoce ese galardón, pues se quiera utilizar”, dijo Rosado Colomer.