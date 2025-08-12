Jenniffer González anuncia vales disponibles para costear cuidado diurno infantil

La gobernadora Jenniffer González anunció este martes el inicio del programa “ACUDEN Contigo”, dirigido a impactar a familias trabajadoras con un ingreso bruto entre los $34,000 y $82,000 anuales que están excluidas de subsidios federales y podrían enfrentar retos económicos para costear los servicios de cuidado infantil para sus hijos e hijas.

La iniciativa permitirá a las familias que cumplan con una serie de requisitos recibir un vale mensual -de $150 o $300 por menor- para cubrir parcial o totalmente el cuidado de sus hijos o hijas.

“Esta ayuda lo que busca es atajar que muchas de nuestras familias tienen que decidir si trabajan o no trabajan porque no tienen quién le cuide a sus hijos”, expuso la mandataria en conferencia de prensa.

Las solicitudes estarán disponibles a partir de la medianoche de este miércoles a través del portal www.acuden.pr.gov y se evaluarán según el orden en que se presente la solicitud, precisó la gobernadora. Estimó en 4,600 los menores que podrían beneficiarse en este primer año de la iniciativa.

El programa busca impactar familias que, por sus ingresos, no cualifican para los programas de cuidado infantil de Child Care, Head Start o Early Head Start. Quienes cualifiquen podrán recibir $300 mensuales por niño para el servicio de cuidado diurno y $150 para sufragar el servicio de cuido extendido.

Si es un hogar de un adulto con hijos, el ingreso debe fluctuar entre $34,000 y $65,000, si es una familia con los dos progenitores, debe oscilar entre $51,000 y $82,000 para cualificar.

González apuntó que el programa –con una asignación de $15 millones de fondos estatales consignados en el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal– busca fortalecer el acceso a los centros de cuidado infantil, apoyar la estabilidad laboral de las familias y fomentar el desarrollo integral de los menores. “Que no se queden pegados al televisor, que tengan actividades que les permitan el desarrollo multisensorial y prepararlos para lo que debe ser el futuro a través de una escuela”, enfatizó la gobernadora.

Para cualificar, el peticionario debe tener la custodia legal de, al menos, un menor de cero a 12 años, uno de los progenitores debe trabajar 35 horas o más semanales, debe residir en Puerto Rico y no puede tener activo ningún vale federal bajo el programa de Child Care.

“No existe un límite para los menores que puedan ser elegibles. Si usted es una familia de cuatro niños, de cinco niños, todos van a poder cualificar”, detalló. “Estamos pensando en la clase trabajadora, es algo que prometimos”, puntualizó la gobernadora tras un recorrido por la escuela Felipe Gutiérrez, en San Juan.

Al presentar la solicitud, el peticionario debe someter una serie de documentos, como certificación de empleo y evidencia de residencia. “Se van a evaluar en el orden que sean recibidas, así que, entre más temprano usted entre a la página y llene a los datos, mejor”, mencionó.

La titular de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), Amy D. Vega Ojeda, explicó que el vale se desembolsará directamente al proveedor de servicio de cuidado certificado elegido por los padres. Los proveedores son los centros licenciados por el Departamento de la Familia con cupos disponibles; excluye hogares licenciados, proveedores familiares y redes de cuido, se indicó.

“Hemos desarrollado un plataforma que es ‘user friendly’ (de fácil manejo), es bien accesible, la pueden acceder desde cualquier dispositivo. Estamos preparados para atender todas las solicitudes que recibamos”, expresó.

Actualmente, 2,114 niños participan en el programa Head Start y unos 8,000, en Child Care.

El programa estará vigente hasta el 30 de junio de 2026, cuando vence el presupuesto actual, que contempla la partida para subvencionar la iniciativa.