“Creo que es un elemento que tiene que evaluar alguien si va a someter una querella, y ser los cánones de ética judicial que evalúen eso. No me corresponde a mí. Si alguien entiende que la persona violó los cánones de ética judicial por acudir a un evento no oficial y no autorizado por la Rama Judicial, tiene que proceder y hacer una querella. Pudiera pensar mil cosas, pero es un tema que está vivo y no dudo que, a base de lo que algunos pudieran pensar, esta persona pudiera tener querellas si alguien considera eso impropio”, sostuvo la mandataria.