La tarde y noche del miércoles no fueron un período normal para el general Arthur Garffer . En ese sucinto espacio de tiempo, el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) recibió el llamado de servir como secretario de Estado, reflexionó, consultó a su familia y aceptó la encomienda.

“Fue más una reflexión personal, fue también hablar con la familia, también fue rezarle a Dios que me dé la sabiduría y el conocimiento para tomar esta nueva misión… Veo esto como una misión, y veo cómo puedo aportar a esta misión y cómo puedo ejecutar la misión para llevarlo a un estado final para todo el mundo que sea bueno para el pueblo de Puerto Rico ”, compartió Garffer, en entrevista con El Nuevo Día , desde la oficina central del DSP, en Hato Rey.

Temprano en la mañana de hoy, jueves, la gobernadora Jenniffer González anunció la nominación de Garffer como secretario del Departamento de Estado , a poco más de una semana de haber retirado la designación de Verónica Ferraiuoli , luego que la licenciada –quien no contaba con los votos para ser confirmada por el Senado , en particular por los señalamientos de incumplimiento contributivo– se lo solicitara.

La designación de Garffer también se da a menos de una semana de que González asegurara que no se tomaría “a la ligera” la evaluación de los candidatos para la secretaría de Estado, el segundo cargo más importante en el gobierno.

Para Garffer, sin embargo, su designación al cargo –el primero en la línea de sucesión a la gobernación en caso de vacante– no fue un proceso apresurado. “ Para mí, no ha sido un proceso atropellado. Eso es lo que sucede en una democracia y eso es lo que existe cuando hay separación de poderes, y se hace precisamente para eso, y creo que hemos visto el funcionamiento de nuestro proceso democrático”, opinó.

De momento, el general de brigada no anticipa desafíos mayores durante su proceso de evaluación en la Legislatura , donde necesitará el consejo y consentimiento tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“Han dicho que no he vivido aquí. O sea, yo rindo planillas aquí desde (el año fiscal) 2021. Yo estuve aquí (laborando) en el DSP desde 2021 hasta 2024 y, de hecho, entré a Puerto Rico en diciembre de 2020, cuando regresé de Siria, y estuve en el último año bajo órdenes federales para ir a Kosovo para ser el jefe del Estado Mayor de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). O sea, entiendo que hay unas confusiones existentes, pero yo he estado en Puerto Rico desde diciembre 2020”, comentó.