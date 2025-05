La licenciada Janet Parra se defendió este jueves luego de que su nombramiento como secretaria de Justicia fuera retirado por no contar con los votos para ser confirmada en el Senado de Puerto Rico.

En entrevista radial con WKAQ 580, Parra dijo que optó por retirar su nominación para evitar que sus padres sufran más por las controversias que han trascendido públicamente.

“Ya mis padres están muy afectados por lo que está pasando”, expresó Parra. “No es justo para ellos. Así que para evitar que tengan que pasar por ese sufrimiento, le pedí que retirara el nombramiento”.

Asimismo, Parra se defendió de las múltiples controversias que surgieron desde el momento en que fue designada, hasta que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó en las redes sociales el miércoles que no tenía los votos para ser confirmada.

Parra aseguró que no le solicitó a un policía asignado a su escolta que buscara información sobre personas que fueron al Senado a expresarse en contra de su nombramiento”; dijo que fue una iniciativa que tomó el agente por su cuenta para corroborar en la Superintendencia del Senado la información que le había brindado otra persona.

“El agente Adiel Soto, al igual que muchos escoltas y policías, que están en escoltas, se comunican unos con otros. No le piden permiso a sus supervisores. Es algo que hacen entre policías”, dijo Parra.

También dijo que, a base ante una “ola de información falsa” en su contra por la alegación de que fue ella quien envió al policía, fue víctima de alegaciones de que tomó represalias contra fiscales que se oponían a su nombramiento.

“De ahí es que surge toda una mentira de que yo había tomado represalias, de que yo estaba haciendo un carpeteo. Yo quisiera que alguien presentara una sola represalia o un solo carpeteo contra los cuatro fiscales que llevaron mi descalificación”, dijo Parra.

Confirma que sí es su voz

Otra controversia que enfrentó Parra fue por la grabación de un audio en el que se le escucha decir que “yo sé también jugar por debajo de la mesa”, con relación a un caso criminal que atendió cuando era fiscal.

En una conferencia de prensa, en los pasados días la gobernadora sugirió que quizás se trataba de un audio fabricado con inteligencia artificial.

“Ella me acaba de decir que no es la voz de la secretaria”, reiteró González. “Y, hoy en día, con tanta inteligencia artificial, ya yo no dudo nada”.

En horas de la tarde del miércoles, David Sierra, quien trabaja en la industria de seguros y tuvo relación con el caso, dijo en WKAQ que la grabación era fidedigna y que todavía conserva la grabadora con el audio original.

Sierra dijo que el audio fue grabado por un detective durante una conversación con Parra en el 2013, en relación al caso de un asesinato.

En la misma entrevista, Sierra dijo que Parra supuestamente buscó que declararan culpable a una persona que no habría estado presente en la escena donde ocurrió en el crimen.

Posterior a esas expresiones en la entrevista radial surgió la publicación en las redes sociales de Rivera Schatz anunciando que Parra no contaba con los votos.

Por su parte, Parra dijo este jueves que hace once años Sierra le “puso por teléfono” esa grabación, y “en aquel momento me amenazó que si yo no retiraba los cargos contra Jesús de la Torre Sosa la iba a hacer pública. En ese momento le invité a que lo hiciera”.

“Cuando yo hablo de que la grabación no es fidedigna, me refiero a esos 18 segundos finales. Si oye la grabación de cuatro minutos, claramente le estoy preguntando o inquiriendo a ese investigador privado por qué está interviniendo con los coacusados y se oye claramente que eso es antiético, eso es ilegal, eso es inmoral, que si quieren probar la inocencia de Jesús, esa no es la manera”, dijo Parra.

La licenciada alegó que en aquel momento Sierra no “presentó” el audio porque “el acto de esa grabación era ilegal”.

Parra también apuntó que el coacusado en el centro de la controversia por ese caso “fue asesinado”.

“Jesús de la Torre Sosa, además de asesinato y ley de armas, era amenaza a testigos por haberle dicho a la testigo principal, Ivette, que la iba a matar si testificaba en su contra. Y, adivine qué, Ivette fue asesinada. Eso nadie lo dice”, dijo Parra.

De igual forma, Parra dijo que Sierra “se jactaba de dar dinero a ambos partidos” políticos.

Agregó que de, un informe del fiscal general de aquel momento, se desprende que Sierra le había escrito al gobernador, y los secretarios de Estado y Justicia, quienes solicitaron que se “reinvestigara el caso”.

“El caso se reinvestigó a pesar de que Jesús de la Torre Sosa fue encontrado culpable por un jurado y se le dio una sentencia de 113 años. El caso se reinvestigó” por una fiscal de la División de Integridad Pública y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

“¿Cuál fue la conclusión? Que las evidencias que había traído David Sierra Garced a favor de su exempleado, eran contradictorias”, dijo Parra.

Según Parra, esa grabación ocurrió en momentos en que abogados de Sierra presentaban mociones de solicitud de nuevo juicio, que eventualmente fueron denegadas a nivel de instancia, en el apelativo y el Supremo.

Insistió en que “esos últimos segundos” de la grabación “no eran la realidad de lo que allí había pasado”.

Ante la pregunta para aclarar de que, entonces, la grabación no fue inteligencia artificial y que fue real, Parra respondió que “lo de inteligencia artificial no fue algo que yo traje”.

Sin embargo, no mencionó que contestó “correcto” cuando la gobernadora le preguntó frente a los medios si la voz en el audio no era suya.

“No me dieron la oportunidad de defenderme”

En la noche del miércoles, durante una entrevista televisiva con “Las Noticias”, de Teleonce, Parra lamentó la manera de proceder y que, según comentó, no se le diera la oportunidad de defenderse.

“Es una situación muy lamentable y más lamentable aún cuando no se me ha dado la oportunidad de explicar toda esta situación”, dijo frente a cámaras, asegurando que supuestamente tenía los votos necesarios para ser confirmada.

“Aparentemente los tenía... se han dado unas manifestaciones y a salido una información pública que no he tenido oportunidad de responder”, sostuvo, previo a aceptar que hablaría con la gobernadora sobre el futuro de su designación y si pediría que se retirara el nombramiento, lo que terminó ocurriendo el jueves temprano.