No fue posible, de inmediato, obtener comentarios de La Fortaleza. El Senado sesiona nuevamente este jueves a las 11:00 a.m.

“Hoy, te puedo decir que pudiera confrontar problemas el nombramiento de Janet Parra. ¿Cuántos votos tiene a su favor? No lo sé. Pero he tenido conversaciones con varios compañeros que estaban indecisos, y ya tomaron una decisión y, cuando me la manifiestan, me sorprende, porque me han dicho: ‘no tiene el voto mío’”, señaló Morales.