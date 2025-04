Isabela - Al reconocer que sabía de la nueva controversia en torno a Janet Parra hace dos semanas, la gobernadora Jenniffer González no se aventuró este miércoles a asegurar que la secretaria designada del Departamento de Justicia tiene los votos para ser confirmada en el Senado , en espera del saldo de la reunión ejecutiva del fiscal Héctor Luis Siaca con los legisladores de su partido, quienes, a su juicio, no están en su contra.

“No creo que haya ningún carpeteo. No hay ‘subpoena’ (citación), no hay ninguna búsqueda de esa información. Así que estoy convencida que ella (Parra) tendrá que dar sus explicaciones ante el Senado”, respondió la primera ejecutiva, en conferencia de prensa, tras anunciar un nuevo proyecto de vivienda en Isabela.