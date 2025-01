Jenniffer González designa los titulares del Departamento del Trabajo y Hacienda

Durante la rueda de prensa, el anuncio sobre la nominación de Pantojas se vio brevemente interrumpido por su hijo Lorenzo, de 3 años, quien, al escuchar el nombre, lanzó un fuerte “papiiiiiii”, provocando carcajadas entre los presentes. “Ay, qué bello… Eso me da emoción a mí. Esas son las cosas que llenan, quédese ahí con él, secretario, que se lo ganó” , comentó la mandataria.

Sigue armando su gabinete

Para el Negociado de la Policía, particularmente, se ha mencionado el nombre de Alexis Torres , quien estuvo a cargo del Departamento de Seguridad Pública (DSP) bajo la administración de Pedro Pierluisi . Ese escenario, sin embargo, no ha sido confirmado por González.

“Todos los gobernadores advienen al cargo hablando de reforma de permisos. Sin embargo, es un pedacito aquí y otro pedacito allá. Yo no vengo a añadir una oficina o quitar otra, en términos de permisos, es a que el proceso corra”, expuso González durante la conferencia. “Yo no voy a perder fondos federales porque el gobierno de Puerto Rico no pueda manejar un papel de una oficina a otra”, apuntó.