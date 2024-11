Jenniffer González recalca su “preocupación real” con el futuro de los fondos federales tras primeras vistas de transición

“Yo creo que es una preocupación real. No es ordinario, porque estamos hablando de que tienes una cantidad de fondos como nunca antes Puerto Rico había recibido y en siete años no se obligó su totalidad. Por lo tanto, tienes que garantizar que ese dinero no lo perdamos. Por ejemplo, en el tiempo que llevo en el Congreso, nos pasó con fondos del Cuerpo de Ingenieros (del Ejército de Estados Unidos), y esos fondos se sustrajeron, se removieron, y me tomó año y medio lograr que se volvieran a reasignar”, afirmó la comisionada residente saliente.