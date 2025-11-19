Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González se reunió con empresa de gas española para discutir transición energética

La conversación con el equipo de Naturgy fue una continuación de la misión comercial en España, indicó la gobernadora

19 de noviembre de 2025 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre las plantas que evalúan transicionar a gas natural se encuentran Costa Sur en Guayanilla, Aguirre en Salinas, AES en Guayama y la Central Mayagüez. (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González se reunió, en la mañana del martes, con personal de la empresa española Naturgy para evaluar alternativas para aumentar la generación eléctrica en Puerto Rico y movilizar una transición de las actuales plantas generatrices a gas natural.

RELACIONADAS

La primera ejecutiva indicó que la discusión -que surgió tras la misión comercial de la semana pasada en España- se dio en el marco del lanzamiento de una propuesta para añadir hasta 3,000 megavatios (MW) de generación y “estabilizar el sistema eléctrico”.

“Como parte de esa discusión estamos hablando cuáles son las alternativas, si vamos a traer barcazas, si hay que traer plantas nuevas y qué plantas se van a convertir”, mencionó González durante una conferencia de prensa celebrada en Guayama.

Entre las plantas que evalúan transicionar a gas natural se encuentran Costa Sur en Guayanilla, Aguirre en Salinas, AES en Guayama y la Central Mayagüez.

La solicitud de propuestas para los 3,000 MW nuevos establece que, no más tarde del 13 de enero de 2026, deben tener una lista de proponentes cualificados, luego de un período en que las empresas o consorcios interesados podrán –además de someter sus credenciales– tener un intercambio de clarificaciones de los requisitos con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).

Los desarrollos energéticos contemplados en la propuesta incluye la construcción de las nuevas plantas en un período de dos años y medio, y favorecerá ofertas que propongan reusar los terrenos de las centrales existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Uno de los temas importantes fue (que) si queremos tecnología nueva tenemos que ya ir empezando a comprar esos generadores, porque hay que mandarlos a hacer”, sostuvo la gobernadora.

En la reunión participaron el ingeniero Josué Colón, zar de Energía y director de la AAPP; Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf); y Sebastián Negrón, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Tags
Jenniffer GonzálezGas naturalEnergía eléctricaAlianzas Público-PrivadasAutoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Francisco DomenechDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioJosué Colón
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: