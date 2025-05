En lo que fue su primera reunión conjunta con alcaldes asociados y federados, la gobernadora Jenniffer González anunció este lunes lo que llamó un “rescate financiero” para entre 11 y 15 municipios que, próximamente, no podrán pagar sus respectivas nóminas y que se nutrirá de $35 millones ya contemplados en el presupuesto del próximo año fiscal.

La mandataria, sin embargo, no quiso precisar cuáles son los municipios hasta que no tenga la información fiscal detallada de cada uno y así saber cuáles son los más necesitados. Precisó que los 78 alcaldes tienen hasta este viernes para entregar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una “radiografía” de su situación fiscal.

“Este fue un tema medular... la situación fiscal que tenemos en varios municipios en Puerto Rico, algunos de los cuales pudieran alcanzar el no pagar nómina en verano”, dijo la gobernadora, en conferencia de prensa tras reunirse con los alcaldes en el Palacio Rojo, contiguo a La Fortaleza.

Requisitos de elegibilidad

“Esto no va a ser yo quiero ayudar a fulano o mengano. La realidad es que esto tiene que hacerse por fórmula”, aseguró la gobernadora, flanqueda por los presidentes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes, Gabriel Hernández y Jorge González , respectivamente.

“Eso es un asunto que es a futuro, que todavía está en conversaciones bien adelantadas, pero eso se estaría trabajando, los $66 millones, a partir del próximo año fiscal. En las demás partidas en el presupuesto, pues como ustedes conocerán, el presupuesto es algo dinámico. Hasta que no tenga la firma de la gobernadora, no es final y la aprobación de la Junta de Control Fiscal”, insistió Hernández, alcalde de Camuy.

La gobernadora ripostó el argumento de Hernández. “La manera que se está configurando el presupuesto este año es distinto al presupuesto del año anterior. Por lo tanto, hay unas partidas que están englobadas en servicios esenciales que podemos tener ahí, amas de llave, otro tipo de cosas que, quizás, no se ven en lineal en comparación al año anterior , pero que van a estar ahí, así que no va a haber una reducción a los municipios”, dijo González.

Fondos CDBG-DR en riesgo

La reunión también fue marco de discusión para dejarle saber a los alcaldes que el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) envió una carta a su homólogo en Puerto Rico advirtiendo que $158 millones en fondos CDBG-DR del programa “City Rehabilitation” están “en riesgo” si aún no se ha usado el 20% de un adelanto concedido a los municipios.

“Los municipios siempre meten mano, aunque no tengan los chavos”, dijo la gobernadora no sin antes recordar que la Ley Stafford no se ha derogado. Este es el estatuto que permite al presidente estadounidense declarar emergencias y desastres mayores para activar así a FEMA y la ayuda correspondiente.