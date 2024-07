Josué Colón pide cambios a los créditos de medición neta: “Debe evolucionar a la próxima etapa”

“Mi postura es que la medición neta necesita revisarse y actualizarse a la realidad del sistema de energía y la clientela actual . En su momento, cuando se creó la Ley de Medición Neta ( Ley 114-2007 ), tenía un propósito loable para incentivar el crecimiento de esa industria, que no había manera de que ocurriera (sin incentivos). Esa ley cumplió su propósito correctamente, pero necesita hacer ajustes, no eliminarse, (sino) atemperarse a las realidades de hoy. El NEPR tiene ese deber ministerial de crear la ruta de trabajo de hacia dónde debe evolucionar”, sostuvo Colón.

“Esa ley, como está actualmente, está afectando la estabilidad fiscal del sistema de energía de Puerto Rico y también está afectando económicamente a los clientes que no tienen sistemas alternos de medición neta, que son la mayoría de los clientes. Hay 1.3 millones (de consumidores) que no tienen medición neta” , subrayó el director de la AEE.

“Para ser justo, no quiero adjudicar a dónde debe evolucionar. Lo que puedo decir sin ninguna duda, porque existen los estudios, es que, como está, no debe continuar. Va en detrimento de la mayoría de los clientes y la ciudadanía. No puedes hacer cosas que te convengan a ti y fastidien a los demás (…) Ya debe evolucionar a la próxima etapa”, insistió Colón.