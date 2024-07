Junta Fiscal rechaza otorgar crédito a clientes que pierdan enseres eléctricos por apagones

En una carta –con fecha del 16 de julio–, firmada por el director ejecutivo del ente, Robert F. Mujica , la JSF pide que la Asamblea Legislativa no envíe la Resolución Conjunta de la Cámara 231 a La Fortaleza y que el gobernador Pedro Pierluisi no la convierta en ley.

Dispone, por otro lado, que no tendrá discreción para rechazar reclamaciones cuando la presentación del reclamante cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento.

“Los presupuestos del Estado Libre Asociado y de la AEE no contemplan los reembolsos a clientes que se piden en la medida, y la RCC 231 no aborda cómo se pagarán estos costos adicionales. Cualquier medida que tenga un impacto fiscal negativo sin los ahorros correspondientes o nuevos ingresos no es fiscalmente responsable y, por lo tanto, es incompatible con el Plan Fiscal y el presupuesto aplicables, y viola la ley Promesa”, señala la misiva.