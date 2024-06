Junta Fiscal subraya que el gobierno no ha cumplido con el primer presupuesto balanceado conforme a la ley Promesa

El mandatario –quien puede participar, pero no votar en las reuniones del ente que controla las finanzas públicas del país– planteó, en primer lugar, que no era consciente de que la JSF daría paso al presupuesto , ascendente a $13,062 millones, que la Asamblea Legislativa tendría a su consideración, como parte del trámite que Promesa delinea. Acto seguido, cuestionó parte del lenguaje que la JSF incluyó en el plan fiscal certificado, en lo referente a los requisitos que se tendrán que cumplir para el cese de sus funciones .

El plan fiscal no debe promover procesos de micromanejo del gobierno y sus corporaciones públicas, que pudieran perpetuar la existencia de la JSF

“El mandato expreso de Promesa es ayudar a que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. Dicho eso, el plan fiscal no debe promover procesos de micromanejo del gobierno y sus corporaciones públicas , que pudieran perpetuar la existencia de la JSF”, puntualizó Pierluisi, quien agregó que instruyó a su equipo a “analizar” y, de ser necesario, “retar” cualquier requisito incorporado al plan fiscal que exceda los parámetros de Promesa.

Tras la reunión pública –que se celebró de manera virtual–, Mujica confirmó, en rueda de prensa, que la interpretación del organismo es que los cuatro presupuestos balanceados consecutivos que Promesa requiere para su disolución deben ser aprobados por la Legislatura y firmados por el gobernador, lo que eliminaría de la ecuación el presupuesto del año fiscal 2022-2023. Ese presupuesto fue certificado unilateralmente por la JSF, luego que la Legislatura no llegara a un acuerdo.

Posteriormente, el director ejecutivo, en sus comentarios a los medios, sostuvo que el plan fiscal enumera y exige el cumplimiento con los distintos factores que evalúan las casas acreditadoras al asignar el grado de inversión a un emisor de deuda, argumentando que, “de esa manera, no es tan ambiguo y abierto”.

Al momento de esta publicación, la JSF no había divulgado el nuevo plan fiscal certificado para el gobierno central. En la reunión, también se certificaron los planes fiscales de la Compañía de Fomento Industrial y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante .

Mantienen condiciones presupuestarias

“Hubo unos problemas de comunicación, pero no hay nada ahí (en el presupuesto enviado a la Legislatura) de lo que él no sea consciente. El presupuesto no lo estamos certificando, sino enviando a la Legislatura y, como mencionó el presidente (de la JSF, David Skeel), el gobernador tendrá la oportunidad de revisarlo nuevamente una vez la Legislatura actúe”, insistió.