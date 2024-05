CEE espera que la Junta Fiscal recapacite sobre el presupuesto para las elecciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Pese a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no concedió el total peticionado, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , se expresó confiada este martes en que contará con los $31 millones que solicitó para celebrar sin contratiempos las elecciones generales del 5 de noviembre.

En una notificación , emitida el 16 de mayo, la JSF advirtió que no aprobaría el presupuesto sometido por la CEE. En la misma situación están la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

“Fueron $29 millones a nivel de evento electoral y se nos concedieron $26 (millones). Lo que no nos concedieron o lo que está sujeto, que estamos todavía conversando, es nómina y publicidad educativa. Así que confiamos que este número final se pueda lograr ”, recalcó Padilla Rivera.

Definitivamente, nosotros no podemos correr un evento electoral si no contamos con empleados transitorios que nos ayuden a promoverlo”

“La Junta concedió –si mi memoria no me falla– $26 (millones) a $27 millones, así que tendríamos ahí un déficit de $3 (millones) a $4 millones, que todavía no es final. Sabemos que este presupuesto adviene final ya para el 30 de junio”, destacó la presidenta alterna.