El Departamento de Justicia alertó hoy, miércoles, a los operadores de hogares de cuido extendido para adultos mayores a ejercer precaución ante la proliferación de varios esquemas de fraude relacionados con la pandemia de COVID-19.

Según explicó la secretaria interina de la agencia, Inés del Carmen Carrau Martínez, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MCFCU) detectó varias prácticas engañosas dirigidas hacia los asilos y otros centros de cuidado, principalmente mediante el ofrecimiento de pruebas que no cuentan con la aprobación de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Muchas de las pruebas que se están ofreciendo no están aprobadas por la FDA. Por lo tanto, son ilegítimas y no cumplen su propósito. Estas empresas utilizan la pandemia del coronavirus para el lucro personal y los beneficiarios podrían enfrentar un daño potencial si las pruebas que ofrecen no logran su propósito. Muchas de estas supuestas pruebas no están aprobadas”, sostuvo Carrau Martínez mediante comunicación escrita.

La titular interina de Justicia exhortó a los propietarios de estos centros de cuido a ser prudentes y a consultar con profesionales de la salud antes de adquirir pruebas para la detección del novel coronavirus SARS-CoV-2, que, además, deben ser administradas por personal calificado.

Carrau Martínez añadió que, de ser contactados para obtener pruebas, los operadores no deben ofrecer información personal de sus pacientes, ni los números de tarjeta de Medicaid o Medicare, y que deben ignorar dichas ofertas o anuncios provenientes de las redes sociales, pues podrian ser fraudulentas.

Si es beneficiario del programa Medicaid y ha recibido acercamientos para obtener pruebas de COVID-19, puede comunicarse al 787-342-5520 o al 787-729-2100, en las extensiones 1551, 1560 o 1561, para alertar sobre la situación. También pueden escribir un correo electrónico a [email protected].

Mientras, los miembros del Plan Vital (plan de salud del gobierno) no deben aceptar ninguna oferta y deben comunicarse con su médico primario. Si tiene dudas sobre los servicios cubiertos bajo el Plan Vital, puede llamar al 1-800-981-2737.

“La situación ante la pandemia del COVID-19 es muy compleja, y si a esto le añadimos los individuos sin escrúpulos que quieren aprovecharse de la fragilidad de las personas de edad avanzada, esto agrava la situación. Los estafadores están creando esquemas de fraude simultáneamente para ver con cuál pueden aprovecharse de esta población vulnerable de la manera más fácil. Es importante que todos los ciudadanos estén alertas a estos esquemas de fraude que nos afectan a todos. Recalcamos la importancia de no proveer información personal y/o financiera, lo que podría ocasionar la pérdida de dinero y propiedades de estos adultos mayores”, enfatizó Carrau Martínez.