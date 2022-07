Durante los primeros cuatro meses del 2022, se reportaron -al menos- 2,326 incidentes sobre presuntas violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica, y, en el 84% de las denuncias, la persona perjudicada fue una mujer.

El patrón de violencia de género que muestra el primer cuatrimestre del año no es alentador para el Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía, que ven una incidencia alta en la comisión de este tipo de actos.

“He visto que este año se está comportando parecido al año 2019, independientemente de que hemos tenido una merma poblacional. Pero, en términos de comportamiento de radicaciones, cuando veo los casos radicados de este año, veo algo parecido a lo que era el 2019″, planteó la fiscal Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia.

El número de incidentes de violencia doméstica reportados ante la Policía, durante el 2021, fue 18.1% mayor que lo registrado en el 2020, y 9.7% mayor que lo reportado en el 2019, según un análisis de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día publicado en febrero.

Para la teniente Aymée Alvarado, directora de la Unidad de Violencia de Género de la Policía, el comportamiento es similar al del 2021.

“La incidencia se ha mantenido bastante similar a la que ocurrió el año pasado. Hay áreas que se han mantenido bien estables o constantes, otras han tenido un alza leve y otras particularmente una merma”, dijo.

Al sumar las cifras de incidentes reportados este año a lo reportado desde el 2016, el total, hasta el 30 de abril, asciende a 50,113, en los que en un 83.5% de las ocasiones la persona perjudicada fue una mujer.

Justicia implementa nuevo sistema de recopilación de datos

Hasta el 30 de abril, por otro lado, la fiscal Hernández indicó que el Ministerio Público había logrado 576 convicciones en casos de violencia doméstica, correspondientes a casos que ocurrieron antes del 2022 y radicaciones de este mismo año.

Cuando la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día publicó el primer análisis de estos datos en febrero, la fiscal Hernández reconoció y señaló una subestimación en las estadísticas internas de Justicia. En lo correspondiente a violencia doméstica, por ejemplo, se estaban excluyendo casos graves, como asesinatos, tentativa de asesinato, agresiones graves mutilantes, delitos de incendio, uso de explosivos, delitos de Ley de Armas e incluso delitos de la propiedad vehicular, que están tipificados fuera de la Ley 54.

Hernández anunció entonces que había presentado una propuesta para corregir ese error de programación en el Registro Criminal Integrado. La implementación de ese proyecto se concretó a principios de este mes, y el 6 de julio entró en funcionamiento un nuevo sistema de recopilación de datos estadísticos.

“Vamos a poder identificar por jurisdicción los casos de violencia doméstica que van a incluir, no solamente los casos que se investiguen y procesen al amparo de la Ley 54, sino todo aquel delito que se investigue como parte de un incidente de violencia de género, y, en conjunto con los coordinadores y las unidades, esa identificación y programación nos va a ayudar realmente a tener un mejor número sobre la incidencia y procesamiento de estos casos”, precisó la fiscal.

El proyecto se implementó con una inversión de $65,000. Hernández indicó que, previo a la entrada en vigor de la programación en el sistema, fueron adiestrados los 13 coordinadores correspondientes a cada una de las regiones judiciales, así como agentes de la Policía y transcriptores a cargo de preparar las denuncias. El entrenamiento se enfocó en cómo se deben ingresar ahora los datos en el sistema, identificando el caso como uno de violencia de género y describiendo el delito, más allá de la Ley 54.

“Cuando el fiscal investiga, junto a la Policía, incidentes que son de violencia doméstica, pero no se circunscriben a los delitos tipificados en la Ley 54, en términos de programación, no se estaban captando como casos de violencia doméstica, ahora los vamos a poder identificar”, sostuvo.

“Por ejemplo, cuando un fiscal está investigando un caso que fue una tentativa de asesinato con Ley de Armas, y a lo mejor la posesión de sustancias controladas, el fiscal va a poder marcar en términos de programación que es un caso de violencia doméstica y radicar lo que es una tentativa de asesinato, con una alegación de comisión de delito bajo la Ley de Armas y también bajo la Ley de Sustancias Controladas”.

El nuevo sistema también permitirá observar incidencias entre parejas del mismo sexo, además de la incidencia entre parejas heterosexuales, por municipio, ampliando así la información sociodemográfica. También, permitirá ver qué tipo de delitos están ocurriendo en el contexto de una relación íntima, fuera de la Ley 54.

De esa forma, se podrá identificar dónde hay una mayor necesidad de recursos y dónde se necesitan servicios, subrayó la fiscal. La recopilación de estos datos también dará paso a nuevos análisis sobre cómo el personal de Justicia y los agentes de la Uniformada están llevando a cabo sus investigaciones y la atención de los cuarteles de la Policía a los casos. Además, habrá datos sobre la incidencia de crímenes de odio “desde el inicio de la radicación de un caso”, ya que el fiscal a cargo podrá identificar el agravante.

Hernández explicó que los coordinadores, en cada región judicial, recibirán los expedientes de cada caso y verificarán que se esté incorporando de manera efectiva el nuevo sistema de recopilación de datos.

“Así que, cuando estemos hablando de las unidades especializadas, no solamente vamos a hablar en el ámbito procesal en el tribunal, sino velar porque estas estadísticas se estén recopilando y se estén ingresando en el Registro”, afirmó.

Entre los casos no vinculados a escenarios de violencia de género en el Registro Criminal Integrado, previo a la nueva programación, se encuentran las nueve víctimas fatales por violencia de género en Puerto Rico en lo que va de año. El caso más reciente fue reportado el 4 de julio.

Vanessa Cardona Soto, de 48 años, murió tras recibir tres disparos por parte de su expareja Alex González Vélez. El crimen fue reportado en la residencia de ambos en la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, y en la que se encontraba también su hijo menor, de 15 años.

“Es muy lamentable, y a mí me consterna, porque tenemos una declaración de estado de emergencia y nosotros como representantes del Ministerio Público, y como parte del Departamento de Justicia, queremos que no solamente esta preocupación y este compromiso venga de nosotros los funcionaros, sino que necesitamos también que la sociedad se una a este esfuerzo”, manifestó Hernández, quien hizo un llamado específico a aquellos que son testigo de incidentes de violencia de género.

“Una de las situaciones que más me preocupa es que cuando se reportan estos incidentes, que se entrevista a personas que estaban cercanas, muchos hablan de que habían escuchado o visto, pero nunca habían denunciado, y no nos podemos callar, y esto es un esfuerzo que no debe descansar en nosotros los funcionarios, tenemos que unirnos y todos repudiar esta conducta. Y no solo atender a los adultos, sino atender a la niñez, y de alguna manera, tenemos que cortar y tenemos que dar el ejemplo”, subrayó.

Las cifras sobre la violencia de género en Puerto Rico

La teniente Aymée Alvarado y la fiscal Laura Hernández explicaron por qué hay discrepancias en las estadísticas sobre violencia de género en Puerto Rico. (Vanessa Serra Díaz)

Diferencias en torno a las convicciones

En cuanto a los datos estadísticos, tanto Hernández como Alvarado argumentaron que Justicia y la Policía han avanzado en la manera en cómo se recopila la información. Pero persisten diferencias que ambas ataron a la manera y propósito por el cual se recopilan los datos. En cualquier modalidad, dificulta el seguimiento al tracto de los casos desde su inicio hasta la convicción o absolución.

Por ejemplo, mientras Justicia reportó que, hasta el 30 de abril, había logrado 576 convicciones por violaciones a la Ley 54, la Policía solo tiene registradas 37. La diferencia radica, según Hernández y Alvarado, en que las cifras de Justicia incluyen convicciones de casos que fueron radicados antes de 2022, mientras las de la Policía corresponden a convicciones de casos que fueron radicados este mismo año, posiblemente a principios de 2022.

“Ahí, tenemos casos que incluyen las alegaciones preacordadas, unas que incluyen juicios celebrados en sus méritos por tribunal de derecho por jurado, asuntos que a lo mejor estuvieron en trámite apelativo, regresan y se resuelven en ese periodo. Indudablemente, ningún caso criminal se va a resolver en una semana ni en dos semanas, ni en tres semanas”, manifestó Hernández sobre las cifras que presentó Justicia y la comparación con las de la Policía. También, planteó que la recopilación de los datos responde a las funciones principales de ambos cuerpos.

“La Policía va a encaminar sus estadísticas al trabajo principal que realizan sus funcionarios, que se trata de cuál es el trato a los ciudadanos, la investigación, ese procesamiento, ese arresto. A nosotros, lo que nos es más importante es ver cómo esas radicaciones rinden en cuántas convicciones vamos a tener, cuántas son probatorias, desvíos, cuántas absoluciones tenemos, cuántos juicios por jurado”, expresó. En el mismo periodo, Justicia también registró 99 absoluciones.

En la misma dirección, la Policía reporta en sus datos al público que, del total de 2,326 incidentes entre enero y abril de 2022, un fiscal ordenó radicar cargos en 1,178 casos. Pero Justicia asegura que han sido 1,303. Hernández indicó que la diferencia radica en que el dato de Justicia incluye casos que fueron atendidos por la Policía Municipal, lo que da paso a otra interrogante: ¿cuántos incidentes son atendidos por la Policía Municipal en Puerto Rico?

“En términos de investigación y procesamiento criminal, si bien es cierto que la Policía es el cuerpo principal de la investigación, la Policía Municipal que existe en cada una de las regiones en Puerto Rico, que son 13, también investigan y procesan casos”, planteó Hernández.

Alvarado reconoció, por su parte, que la recopilación y publicación de estos datos es parte del Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía. Pero, particularmente en torno a las convicciones, el bajo número de registros que se observa desde el 2016, según los datos obtenidos por la Unidad de Investigación y Datos, denota que no hay un tracto completo de los casos hasta su culminación ante los tribunales.

“Tenemos unos acuerdos para la reforma sostenible de la Policía, el acuerdo número 100 nos obliga, nos responsabiliza, de monitorear los resultados de las investigaciones de los casos de violencia doméstica, y ahí es que generamos un reporte donde recopilamos dónde se produjo arresto, si el fiscal sometió cargos al sujeto y si el sujeto resultó convicto”, dijo Alvarado.

“Las convicciones (que reporta la Policía) son relativas a los incidentes investigados en el periodo de tiempo. Si nosotros investigamos un número determinado de incidentes entre enero y abril (de 2022), las convicciones que estoy reportando son directamente proporcional a ese número de querellas”, mencionó, al reconocer que los procesos criminales en los tribunales conllevan tiempo y que “muchos de esos incidentes todavía no han llegado a juicio”.

Cientos de revocaciones de licencias de portar armas

Por otra parte, Alvarado argumentó sobre avances en aspectos dirigidos al servicio a las personas sobrevivientes y peticionarios de órdenes de protección, a través del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), un proyecto que recopila, documenta y ofrece detalles actualizados a los uniformados para seguirles el rastro a las órdenes.

“El Centro ha sido una estrategia y una alternativa donde distintas agencias se pueden comunicar y obtener información de las órdenes de protección expedidas. Vamos dirigidos a darles ese seguimiento a las peticionarias de órdenes de protección, a estas sobrevivientes que quieren compartir la información con la Policía, le ofrecemos vigilancia preventiva y distintos recursos, alternativas que hay para empoderarlas”, aseguró.

La teniente sostuvo que el COPOP está cumpliendo con su propósito “en los lugares donde hemos podido completar el proyecto”. El Centro comenzó a funcionar en el 2021 y hasta el 30 de junio de este año ya estaba disponible en 51 municipios. La expectativa es alcanzar todos los municipios antes de un año.

“Lo que sí necesitamos es que las persona confíen en el sistema y estén en la disposición de compartir la información con la Policía”, dijo Alvarado.

Los datos que recopila el COPOP para crear un perfil de los peticionados o contra quienes pesa la orden de protección, también han permitido identificar aquellos que tienen licencia para portar armas, y revocarlas.

“De los primeros hallazgos que tuvimos fue que estas partes peticionadas tenían armas de fuego, licencia de (portar) armas, y hemos podido a través del Centro ser responsivos, reclasificar esa licencia de armas y dejarla sin efecto, darles esa información a los policías que van a diligenciar, cuántas armas tiene esa persona y cuántas armas van a ocupar”, relató Alvarado.