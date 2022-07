La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, no descartó ayer, lunes, implementar cambios en el manejo de casos y las estrategias utilizadas para atender la violencia de género.

No obstante, indicó que cualquier decisión se tomará tras analizar un informe del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate, Educación (PARE).

“Estamos ahora discutiendo el último informe con la oficial de cumplimiento, la oficial (Ileana) Espada. Si hay que hacer algún ajuste o alguna recomendación que tengan las organizaciones, se hace”, dijo la funcionaria en un aparte con El Nuevo Día.

Luego que el gobernador Pedro Pierluisi extendiera hasta el 30 de junio de 2023 el estado de emergencia ante los casos de violencia de género y diera por culminada la gestión del Comité PARE, corresponde que el grupo rinda un informe. Para ello, deben identificar y recomendar varias iniciativas y proyectos con el fin de erradicación la violencia de género, así como elaborar un Plan de Acción para la Ejecución e Implantación del Estado de Emergencia.

La encomienda debe completarse en un término de 60 días.

González Magaz, quien es miembro de PARE, dijo que el plazo se cumple antes del 23 de septiembre.

“Pudiese haber unas modificaciones, no necesariamente unos cambios porque hay unas cosas que han estado funcionando muy bien y las hemos estado probando”, sostuvo la secretaria.

No quiso dar idea de qué cambios pudiese implantar porque debe recibir el “insumo” de todos los representantes de las agencias y organizaciones.

Ahora bien, ante los feminicidios íntimos reportados en lo que va de este año, sostuvo que le preocupa que no se estén usando las “herramientas correctas”.

“Me preocupa el que estemos usando las herramientas correctas. Me preocupa también que la víctima y las personas allegadas no entiendan que el sentido de peligrosidad no es hacia otras personas. Me puede pasar a mí. No hay manera de poder predecir lo violento o el nivel de peligrosidad que tiene esa persona”, sostuvo González Magaz.

Hasta la semana pasada, en lo que va de este año, se habían registrado 36 feminicidios, entre ellos nueve feminicidios íntimos (a manos de la pareja o expareja).

El asesinato de Jennifer Michelle Maldonado Padua, una guardia de seguridad en una hidroeléctrica de Arecibo, es el más reciente bajo investigación de la Policía. Anthony Salvá Rivera confesó el crimen.

La víctima no tenía relación sentimental con el presunto agresor, por lo que su asesinato no ha sido catalogado como feminicidio íntimo por la Policía.

La secretaria de la Familia enfatizó en que es importante que cualquier familiar o amigo de una víctima actúe en caso de observar señales sospechosas.

“Es bien importante que a la primera señal de cualquier tipo de violencia, sí se hagan los llamados. Que se le provea la información a la víctima. La víctima debe ser también la persona que debe tomar la decisión”, dijo.

Agregó que las víctimas deben concienciarse del nivel de peligrosidad de un posible agresor. Para más información y ayuda se pueden comunicar al (787) 722-2977.